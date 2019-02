Gabriele Micalizzi è tornato in Italia: ricovero al San Raffaele

Gabriele Micalizzi è sbarcato in Italia

Micalizzi in Libia. Foto: Facebook Micalizzi in Libia. Foto: Facebook

Il ferimento in Siria

È tornato in Italia il fotoreporter ferito dalle schegge di una granata in Siria lo scorso 11 febbraio. Il fotografo è stato ricoverato al, dove lo attendono controlli e altri interventi chirurgici, ma le sue condizioni sarebbero buone. All’aeroporto militare di Linate è stato accolto dallae dai giornalisti.Ilè tornato in Italia, come annunciato dalla Farnesina, ed è atterrato in serata con un Falcon dell’Aeronautica a Milano. Micalizzi è stato portato in ambulanza al San Raffaele, dove subirà altridopo il ricovero all’ospedale americano di Baghdad.Le ferite più gravi alla, ale agli: il fotografo avrebbe riacquistato la vista , anche se non perfettamente. In un primo momento si era temuto il peggio, specie per la ferita all’occhio sinistro, ma Micalizzi sarebbe fortunatamente sulla via di guarigione. Sta ora ai medici del San Raffaele accertare il quadro clinico e procedere con la riabilitazione del 34enne.Gabriele Micalizzi si trovava nei pressi di, nella Siria sud-occidentale, dove stava documentando gli scontri tra i combattenti stranieri dell’ancora attivi sul territorio e le. Con lui un collega della CNN e alcuni soldati curdi che, allo scoppio della granata, avrebbero fatto da scudo al reporter, il quale indossava il giubbotto anti-proiettile e il casco, che lo hanno salvato.Il reporter è milanese, ha due figli ed è fondatore di, collettivo di fotografi che si occupa di fotogiornalismo. Il suo lavoro lo ha portato spesso sui fronti più caldi del mondo per le testate più prestigiose: Kobane, Misurata, Donbass, Tunisia, Il Cairo. “Ha la pellaccia dura dei giornalisti di guerra“, ha commentato ai microfoni di Rai News, reporter di Panorama, che si trovava insieme a Micalizzi in Siria.