Da qualche tempo la vita sta dando a Stefano De Martino le note giuste su cui danzare. Il ballerino se la passa bene sia nell'amore (da poco tornato tra le braccia di Belén) che nel lavoro (conduttore di successo a Made in Sud e commentatore radiofonico di The Voice).

Eppure qualche tempo fa, proprio queste due sfere erano in forte contrasto per De Martino. C'è stato un momento nella vita del bel napoletano in cui l'amore ha compromesso la carriera.

Penalizzato dall'amore per Belén

Stefano ha ricordato quei tempi difficili, nel corso di un'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Qui ha raccontato la frustrazione di un giovane di talento che cercando di sfondare nel mondo dello spettacolo non solo era rincorso dal gossip, ma per questo anche sottovaluto. "Aver avuto una certa vita sentimentale è stato un po’ invalidante" ha detto spiegando come la sua storia con Belén lo abbia penalizzato. Quando ero più giovane soffrivo il gossip, soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me solo per dove andavo in vacanza".

Belen Rodriguez con Stefano De Martino in Marocco. Fonte: Instagram

Poi ha aggiunto: "Quando capivo che c’erano basse aspettative su di me non mi demoralizzavo: allora ho sfruttato la cosa a mio vantaggio per dimostrare il contrario".

Amore e carriera a gonfie vele

Ora ogni tassello è andato al suo posto per Stefano, che ha ricostruito la sua storia con Belén, dopo la separazione del 2014. La loro non è solo una favola, ma anche un esempio per tutte quelle coppie che temono di non farcela. "Molti hanno una storia che non è andata come avrebbe dovuto: forse quello che è successo a noi dà speranza".

Frame dal video promo Made In Sud. Fonte: Instagram-Made In Sud

Intanto la sua carriera ha il vento in poppa e lui non smette di fare progetti. "Vorrei portare in Rai uno show giovane e moderno ma che rimandi ai grandi varietà di un tempo. Sarà che sono un giovane vecchio, ma trovo che in un’epoca in cui tutto corre bisognerebbe ritrovare quella eleganza".