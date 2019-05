Sono rimasti in 4, al talent, e sono loro i finalisti di Amici che si disputeranno la vittoria la prossima settimana. Prima del match finale, però, gli ex studenti, ormai artisti pronti a spiccare il volo, hanno raccontato a Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, cosa li spinge a combattere per il titolo di vincitore di Amici 2019.

Tra di loro la risposta che più di tutte ha colpito i lettori è sicuramente stata quella di Giordana Angi, la pupilla di Loredana Bertè.

La vittoria per la sorella

Giordana ha dichiarato durante il day-time di aver fatto tesoro della sua esperienza al talent e di averne tratto maggior profitto possibile. Per lei già essere arrivata alla finale è un traguardo straordinario.

GIordana Angi ad Amici

Tuttavia rivela di avere un grande sprone per quanto riguarda l'ultima puntata e quella motivazione è sua sorella. Giordana ha precedentemente raccontato nel corso del talent di aver avuto un'infanzia difficile a causa del divorzio dei suoi genitori che ha comportato trasferimenti e spostamenti vari. "L’unica cosa che faccio la faccio per mia sorella perché potrei aiutarla" ha detto Giordana ad Alfonso Signorini. Comunque vada si ritiene soddisfatta e di aver centrato l'obiettivo.

Gli altri finalisti

Insieme a Giordana Angi ci sono altri 3 finalisti e sono Rafael Quenedit, Vincenzo Di Primo e Alberto Urso. Così come Giordana anche gli altri combatterrano quest'ultima sfida per i propri cari. "Inostri genitori hanno fatto tanti sacrifici e io devo ripagarli" ha detto per esempio Alberto.

Maria De Filippi conduttrice di Amici

Il livello quest'anno è altissimo e la finale promette di essere davvero spettacolare. Ora quindi non resta che una domanda: chi vincerà Amici 2019? Per conoscere la risposta non resta che aspettare l'ultima puntata del talent show, prevista questo sabato 25 maggio. E che vinca il migliore!