Inizia a farsi sentire la tensione per i 4 finalisti di Amici di Maria De Filippi, il talent firmato Maria De Filippi giunto alla sua 18esima edizione. Solamente un talento taglierà il traguardo trionfando il prossimo sabato sera, giorno previsto per la finale trasmessa in diretta su Canale 5.

Abbiamo già parlato di Giordana Angi, la cantautrice di Latina che verrà seguita dai suoi concittadini di Aprilia attraverso un maxischermo messo in piazza, abbiamo già parlato anche delle doti canore di Alberto, il cantante lirico del talent, e del ballerino Rafael: all'appello infatti ne manca uno solo, Vincenzo Di Primo.

Vincenzo Di Primo, la danza, l'evasione

Basta uno sguardo un po' più attento sulle sue pagine social per accorgerci dell'enorme successo riscosso dal ballerino di Catania. Il giovane, papabile vincitore di Amici, alla sola età di 21 anni, fin dall'infanzia ha ritrovato sé stesso nei passi di danza, nelle movenze del corpo dipendenti e assorte dalla melodia, una passione che gli ha permesso di evadere anche da quei problemi familiari che lo hanno sempre oppresso come la situazione economica non proprio florida.

I trionfi del passato: dal Gran Prix di Losanna al Royal Ballet di Londra

Alla sola età di 7 anni Vincenzo ha iniziato a vedere la danza come un rifugio, un bellissimo e confortante rifugio in cui perdersi. Era ancora giovanissimo, appena 14enne, quando ha deciso di lasciare l'Italia per volare a Vienna per danzare insieme ai ballerini della scuola di danza classica Accademia dell'Opera.

Tanto pathos dunque ma anche tantissima tecnica affinata giorno dopo giorno negli anni e che gli ha permesso di toccare le stelle qualche anno fa, quando nel 2016 ha vinto il Gran Prix di Losanna. Il suo nome d'altronde è già anche noto alla celebre Royal Ballett di Londra, per i quali ha già danzato.

La danza classica cara alla Celentano

Una vita nomade la sua che lo ha portato nei posti più disparati, sempre sulle punte: da Dublino ad Atene, ultima tappa prima di entrare a far parte della scuola di Amici. Con un curriculum del genere, chiunque non abbia avuto modo di osservarlo, può ben immaginare quale siano stati durante l'anno gli apprezzamenti della professoressa Alessandra Celentano che alla parola "danza classica" si è fermata a leggere, amandolo a prescindere. Chi invece ha avuto modo di vederlo danzare al centro dello studio di Amici non ha motivo di dubitare: il suo talento è unico e la sua bravura, di altissimo livello, è un dato indiscutibile.

Il sostegno sui social

Sui social si agitano i suoi numerosissimi fan che ogni giorno lo sostengono auspicandogli la vittoria del talent: "Meriti di vincere l'intero programma. Un talento mai visto ad Amici"; "Io veramente non ho più parole per descrivere questo ragazzo. Lo adoro. Spero con tutto il cuore di poterlo vedere con la coppa del circuito ballo tra le mani"; "Eccezionale Vincenzo! L'ho detto fin dal primo momento. Il tuo cuore danza"; "Sei l'espressione massima della danza, Vincé orgoglio siciliano! Meriti il meglio".

*immagine in alto: Vincenzo Di Primo. Fonte/Instagram Vincenzodiprimoofficial