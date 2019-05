Manuela Arcuri, la confessione Ho ricevuto diverse avance da parte di donne

Dopo le recenti dichiarazioni sul caso Pamela Prati, Manuela Arcuri è tornata a far parlare di sé. In un’intervista, rilasciata da poco, ha rivelato di avere sempre avuto un "certo feeling" con il mondo gay. Non solo; è entrata nei particolari svelando di avere anche rifiutato diverse avance da parte di donne.

L’intervista a Manuela Arcuri

In un’intervista di Chi, pubblicata in questi giorni, la showgirl ha parlato apertamente confidando dei dettagli sulla sua vita privata e sul suo rapporto con il mondo gay. Parlando con il giornalista Alessio Poeta, Manuela Arcuri ha detto: "Deve sapere che con il mondo gay ho sempre avuto un certo feeling". Anche se ha fatto intendere che non ha mai avuto esperienze omosessuali, ha ricevuto diverse avance da parte di donne. Rivelando di essere lusingata ma al tempo stesso imbarazzata ha ammesso: "Piacere alle donne è realmente un valore aggiunto. Siamo noi in fondo a muovere il mondo. È capitato e non le nascondo che ho provato un certo imbarazzo. Ho sempre temuto di ferirle, anche se non è mai stato difficile depistare certi approcci". Il motivo, per il quale è riuscita a rifiutare senza troppo clamore né problemi di sorta, è che, a suo dire, "le donne nel corteggiamento non sono mai invasive".

Manuela Arcuri. Immagine: Manuela Arcuri/Instagram

Totalmente a suo agio, Manuela Arcuri ha parlato con Poeta di questo aspetto. D’altronde, da dieci anni, la conduttrice ha una relazione stabile con l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco.

Manuela Arcuri insieme a Luca Favilla, suo partner di ballo a Ballando con le stelle. Immagine: Manuela Arcuri/Instagram

Dopo Ballando con le stelle

In questo momento, l’Arcuri si trova spesso a confrontarsi in trasmissioni televisive e sui rotocalchi. Sia per il suo ruolo da concorrente a Ballando con le stelle, sia per le sue dichiarazioni sulla saga del matrimonio di Pamela Prati. A proposito del programma, al quale partecipa come ballerina, Manuela Arcuri potrebbe dover abbandonare contro la sua volontà. In questi giorni, infatti, si capirà se il suo partner di ballo, Luca Favilla, visto l’infortunio che ha subito, potrà continuare a gareggiare. Tornando al tema principale dell’intervista per Chi, l’Arcuri ha detto ad Alessio Poeta: "Pensi che quando finirà Ballando con le Stelle sarò la testimone di un amico che si unirà civilmente con il suo compagno".