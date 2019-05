Dori Ghezzi ha deciso di rompere il silenzio sulla partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello 16. L'avventura televisiva della figlia di Cristiano De André è diventata molto altro rispetto al semplice percorso in un reality. La ragazza ha tirato fuori profonde parentesi di rabbia, legate anche alle tensioni familiari del passato, e più volte il nome del nonno è finito nel calderone delle polemiche. La vedova del cantautore non ci sta.

Dori Ghezzi: "Fabrizio non meritava questa escalation"

La partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello ha rispolverato i lividi di un passato familiare finito diverse volte al centro del gossip.

Le continue tensioni nella casa l’hanno vista confrontarsi con la memoria del nonno, Fabrizio De André, spesso con toni davvero forti. Dori Ghezzi ha deciso di dire la sua sulla questione ai microfoni del settimanale Sono.

"Fabrizio non meritava un'escalation familiare di questo tipo", ha precisato la vedova del cantautore, non nascondendo il suo disappunto per le questioni sollevate all'interno della trasmissione. Effettivamente, la figura di Faber è quanto di più lontano possa esistere dal contesto di un reality show, ma le circostanze sembrano puntare sempre dritte sul suo nome.

L'ultimo teatro di scontri è stato proprio in occasione di un intervento di Cristiano Malgioglio sull'artista, che ha definito suo "amico" durante un piccato botta e risposta con Francesca De André. La reazione della gieffina è stata esplosiva, con tanto di accuse su una presunta strumentalizzazione di "un morto" lanciate contro il paroliere (opinionista di questa edizione).

"Facciano come vogliono", ha aggiunto Dori Ghezzi, con una frase sibillina in cui si intravede un sentimento di dispiacere per le dinamiche venute a galla. A detta della vedova di Faber, però, ci sarebbero state anche fasi di serenità in casa, malgrado un ritratto davvero impietoso del livore intestino tra alcuni dei componenti.

"Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere (...). Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati".

*immagine in alto: Che Tempo Che Fa (frame)