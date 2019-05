Stasera grande finale di Amici 18 e agguerritissima contesa per il podio del sabato sera tra la regina di Mediaset Maria De Filippi e quella Rai, Milly Carlucci.

Un sfida a colpi di ospiti e sorprese che renderà la serata un vero campo di battaglia a colpi di nomi altisonanti dello spettacolo.

Certo è che trattandosi di una finale, Amici è in vantaggio, la finale del suo diretto concorrente si terrò infatti il 31 maggio. Ma a quanto pare Milly non ha intenzione di cedere.

Le donne di Queen Mary

Se prima la De Filippi ha conquistato il pubblico chiamando le colleghe "avversarie" di casa Rai, Antonella Clerici, Mara Venier e Raffaella Carrà, questa sera sarà il turno delle grandi conduttrici targate Mediaset.

Ad affiancare Maria ci saranno infatti Ilary Blasi, conduttrice del format vip del reality Grande Fratello, Silvia Toffanin, la lady Berlusconi conduttrice di Verissimo, Michelle Hunziker, volto celebre di Striscia e Zelig tra le tante trasmissioni e Alessia Marcuzzi, regina parecchio discussa de L'Isola dei Famosi.

A chiudere il cerchio di ospiti, ci sarà anche un ex concorrente di Amici che ormai ha spiccato il volo: Irama che presenterà il suo nuovo singolo Arrogante.

Il ruolo che avranno invece le donne Mediaset e come interagiranno con la finale del Talent è ancora tuto da vedere. Sicuramente la loro partecipazione non potrà che incuriosire ulteriormente il pubblico già affezionato e pronto a tifare per il suo allievo prediletto.

Una sfida agguerrita

Una sfida di veri e propri talenti quella di questa sera e ogni previsione sembra inutile. A contendersi il ruolo di vincitore di Amici 2018 ci sono: Alberto Urso, cantante del timbro lirico, Giordana Angi la cantuatrice adorata da Tiziano Ferro, Vincenzo Di Primo, ballerino classico dal curriculum d'oro e Rafael Quenedit, altro talento classico di origine cubana.

Una sfida tra titani, dove come sempre ne rimarrà soltanto uno, anche se ci sono tutte le premesse per continuare a sentire parlare di tutti e quattro.