Maria De Filippi è molto soddisfatta del lavoro fatto con questa edizione di Amici e sopratutto della partecipazione straordinaria di quattro pezzi da novanta dell'azienda Mediaset. Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono state le giudici d'eccezione della finale, in cui ha trionfato Alberto Urso. Una risposta alla mancata partecipazione di Mara Venier?

Maria De Filippi trionfa con insieme alle colleghe

Una risposta a Mara Venier che in quanto conduttrice Rai è tenuta ben lontana dalla concorrenza. Alla zia d'Italia non è stato possibile ospitare Maria De Filippi, cosa che non è andata giù alla regina di Canale 5: "Non ho ben capito il perché e il per come, sono rimasta un po’ perplessa. Mara non era molto contenta della situazione. Mi è dispiaciuto non andare perché l'avevamo detto in onda".





Dopo la mancata partecipazione della Venier nei suoi show, alla De Filippi è venuta l'idea migliore: "Ho pensato che se bisogna far così, nell'azienda Mediaset, ci sono delle conduttrici, perché non invitarle tutte? Forse anche a Mediaset, bisogna far più gioco di squadra. Sono venute con lo spirito giusto, penso che questo gioco di squadra debba essere più spinto e indirizzato da noi che facciamo la televisione".

La soddisfazione con i ragazzi

Non sono state solo le colleghe a darle soddisfazione, ma anche gli studenti che da 18 anni portano lustro al talent. "In 18 anni i palazzetti si sono riempiti, i teatri hanno aperto i loro sipari, le persone hanno comprato la loro musica... e non solo in Italia", dichiara la conduttrice, "Le compagnie di ballo li hanno accolti a braccia aperte, registi importanti li hanno voluti protagonisti. Siamo orgogliosi di tutti loro e siamo orgogliosi che Amici sia stato il primo palcoscenico che ha messo in luce il loro talento e quello che ci auguriamo è di riuscire a stare sempre dalla parte dei ragazzi".