È stata una cerimonia semplice e raffinata per Milena Miconi che, dopo 18 anni d'amore e due figlie, ha sposato il compagno Mauro Graiani. Le nozze, celebrate nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, hanno visto sfilare tanti volti noti dello spettacolo, tra cui le neo spose Eva Grimaldi e Imma Battaglia. A fare da testimone alla sposa una radiosa Matilde Brandi, ex stella del Bagaglino proprio come lei.

Matrimonio chic per Milena Miconi

18 anni di convivenza e due figlie, ora il matrimonio da sogno per l'inossidabile coppia Milena Miconi e Mauro Graiani. La showgirl, ex primadonna del Bagaglino, ha detto 'Sì' al regista, suo storico compagno, nella magica atmosfera delle Terme di Caracalla.

Insieme agli sposi tanti amici, tra cui Nadia Rinaldi, Eva Grimaldi, Imma Battaglia e Matilde Brandi. Quest'ultima ha fatto da testimone alla sua cara amica, dopo aver condiviso con lei tante esperienze in tv. Presente anche Stefania Orlando, i cui fiori d'arancio sono attesi per il prossimo 1° luglio.

Le figlie Sofia e Agnese, 15 e 8 anni, hanno accompagnato mamma e papà nel giorno del matrimonio, festeggiato alla villa di Vejo con un ricevimento semplice e al tempo stesso molto chic. Secondo le indiscrezioni, la luna di miele scelta dai coniugi Graiani sarà nel cuore della Puglia.

Le parole della sposa

A 47 anni, Milena Miconi ha indossato il tanto sognato abito da sposa, rigorosamente bianco ma con una nota romantica color carne a darle un sinuoso movimento laterale.

Attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare quanti hanno condiviso con lei e suo marito la gioia del momento: "È stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo. Sono tante le persone che devo ringraziare… tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile".

Poche settimane prima delle nozze, la showgirl è apparsa sul piccolo schermo in difesa di Pamela Prati (travolta dallo scandalo del finto matrimonio con Mark Caltagirone). Il suo, però, è stato un intervento lampo, sfumato con un chiaro dietrofront dopo aver appreso l'amara verità sulla vicenda.





*immagine in alto: fonte/Instagram Milena Miconi, dimensioni modificate