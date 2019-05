Tina Cipollari in un'intervista a Uomini e Donne Magazine si è lasciata andare, raccontando del suo rapporto con i figli, in particolare di quanto sia apprensiva come madre, e del fatto che Gemma Galgani sia con lei molto dispettosa. Un'intervista in cui l'opinionista più celebre della televisione italiana ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa (nei confronti di Gemma Galgani) e raccontare il lato più intimo di sé, quello del rapporto con i suoi figli.

Tina Cipollari e i suoi figli

Che sia una madre apprensiva, Tina Cipollari non ne fa mistero. I figli avuti insieme all'hair stylist Kikò Nalli - ora al Grande Fratello - sono 3 e si chiamano Mattias, Gianluca e Francesco. L'opinionista di Uomini e Donne ha confessato di essere con loro veramente una madre sempre piena di preoccupazioni: "Sono sempre in ansia quando escono. Sono stata una di quelle mamme che, quando i figli vanno in gita, si presentano in albergo per fare il sopralluogo e, se scoprono che i figli sono stati sistemati in una stanza al terzo o quarto piano, chiedono di spostarli per paura che si affaccino al balcone".

Ma è anche molto incline ad ascoltare i suoi figli e ad essere per loro una spalla, una complice, al punto che tutti e 3 le confidano tutto: "Francesco e Gianluca sono più piccoli e ovviamente non hanno ancora il problema delle prime cotte – comunque sarà a breve anche per loro, se non sarà l’estate sarà l’inverno, ma Mattias… Lui è uno che dice tutto sinceramente, almeno credo. Mi dice con chi esce, con chi sta, dove va, mi parla dei primi innamoramenti…".

Il rapporto con Gemma Galgani

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non c'è un rapporto sereno e chi segue Uomini e Donne lo sa bene. Gemma Galgani costretta ad essere soccorsa da un medico di fronte a una Tina più che mai intenzionata a struccarle gli occhi, è solo uno degli ultimi teatrini che hanno avuto luogo nello studio di Mediaset.

Tina Cipollari è stata spesso accusata di aver un atteggiamento da "bulla" nei confronti della "Dama", accusa che smentisce spiegando quanto in realtà Gemma la infastidisca durante la puntata: "Gemma è molto dispettosa. Evidentemente il pubblico a casa non vede quello che lei mi fa. Durante la puntata mi fa sempre dei gesti quando sa di non essere inquadrata: lei conosce le telecamere meglio di me, le ha studiate tutte. (...) Quando non viene ripresa approfitta per farmi pernacchie e altri gesti simili, mi guarda con disgusto e mi parla continuamente sopra". Quindi, ci sarebbero sempre in corso tentativi di "boicottaggio" da parte di Gemma Galgani nei confronti di Tina Cipollari che gli spettatori non avrebbero però modo di poter osservare.