Claudia Galanti Sono stata ricattata, mi hanno chiesto soldi

Claudia Galanti, modella paraguaiana, che nella vita è riuscita a superare molti ostacoli, anche stavolta riuscirà ad andare avanti. La showgirl è stata hackerata, qualcuno è entrato nella sua mail, nel telefono, nei social. La 37enne ha ricevuto ricatti in cambio di soldi, ma ha denunciato tutto alla polizia postale e adesso ha voluto scusarsi con chi la segue.

Claudia Galanti hackerata da uno sconosciuto

I profili di Claudia Galanti sono stati hackerati. È stata lei stessa a renderlo noto tramite un post su Instagram. La modella paraguaiana ha pubblicato una foto con la didascalia: "Ciao a tutti! Sono stata hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mie foto, in tutti i miei profili social". Tanto che se si va a guardare la sua pagina Instagram si nota subito che c'è qualcosa di strano: le foto dal 2016 a oggi sono state cancellate, letteralmente scomparse. La 37enne continua raccontando della terribile esperienza: "Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla".

La foto pubblicata nel post su Instagram. Immagine: Claudia Galanti/Instagram

Una cosa seria

A molti potrebbe sembrare una sciocchezza, eppure è un fatto gravissimo, in quanto viene completamente violata la privacy della persona colpita. I dati sensibili possono essere rubati, e spesso, quando ciò accade nei confronti di personaggi famosi, c’è il rischio di essere ricattati. "Sono stata hackerata, che detta così sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone", ha scritto la Galanti. La brutta esperienza è stata già segnalata alle forze dell’ordine e si legge nel post della modella: "A oggi non mi sono liberata, ma sarà la polizia postale a indagare e prendere provvedimenti".

Claudia Galanti, ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Immagine: Claudia Galanti/Instagram

Forte in tutte le tragedie

Infine, Claudia Galanti ha voluto chiedere scusa a chi la segue: "Vi chiedo scusa se qualcuno è stato bloccato, se altre persone hanno ricevuto messaggi brutti. Piano piano sistemerò tutto, riaggiungerò, sbloccherò e riprenderò possesso delle mie cose. Un bacione!". La modella 37enne è riuscita a superare molte avversità e tragedie che nella vita le sono capitate, come l’arresto del suo ex marito Arnaud Mimran e la morte della figlia Indila. Adesso, la donna trascorre una vita tranquilla in Francia ed è diventata chef. È andata avanti grazie ai suoi due figli, Liam e Tal. Anche da quest’ultima vicenda ne uscirà più forte che mai.