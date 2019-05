Il Movimento Italiano Genitori ONLUS non ci sta e sente ora che è il momento di intervenire. Sono fortissime le accuse del Moige contro il Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso per il quale chiede l'immediata sospensione all'indomani dalla messa in onda di alcune scene di violenza sulle donne.

La denuncia del Moige

Nell'occhio del ciclone c'è lo scontro, avvenuto nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello 16, tra Francesca De Andrè e l'ormai ex, Giorgio Tambellini. La concorrente nipote di Faber, tradita dall'ex, ha dovuto fare i conti con lui proprio dentro la casa del reality dove sta portando avanti un passionale flirt con un altro concorrente, Gennaro.

Uno scontro avvenuto in prima serata, sotto gli occhi di milioni di telespettatori e che, come si legge nella nota che il Moige ha trasmesso all'AGCOM: "Viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana".

L'ipotesi della droga

Francesca De Andrè e l'ex Giorgio Tambellini si sono incontrati nella casa del Grande Fratello, sotto gli occhi di Barbara d'Urso che aveva in scaletta lo scontro tra i due all'indomani del tradimento.

Come fa notare il Moige ma come hanno voluto far notare in molti sui social, intenti a commentare quanto trasmesso, l'atteggiamento del giovane Tambellini è parso particolarmente concitato, un fare agitato e aggressivo, motivo che ha fatto avanzare l'ipotesi che Tambellini sia entrato nella casa sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. "Il ragazzo è apparso, sin da subito - si legge nella nota del Moige - Visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti".

Violenza sulle donne, la richiesta di sospensione

Ma quello che ancor ci tengono a sottolineare è quanto accaduto all'interno della casa, quando con parolacce, improperi ed aggressività Tambellini si è rivolgo a Francesca De Andrè. "Si è assistito - denuncia il Moige - A scende aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento".

La richiesta della Moige è tassativa: "Riteniamo che il programma presenti ad ogni puntata forti criticità per i contenuti spesso di cattivo gusto e diseducativi, che hanno raggiunto l'apice con tale puntata". A seguire, è stato chiesto all'Agcom e al Comitato Media e Minori di sospendere il reality.

*immagine in alto: Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini al Grande Fratello 16 (frame)