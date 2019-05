L'agenda di Stefano De Martino trabocca di impegni e la sua veste di conduttore non ha deluso le aspettative dei fan (sorprendendo anche certa frangia di scettici). Dopo l'avventura al timone di Made in Sud, il marito di Belen è pronto ad agguantare un altro scettro di padrone di casa, stavolta con un programma nuovo di zecca. Si tratterebbe di un format pensato per la sua verve, la cui messa in onda andrebbe a prendere il posto di Detto Fatto. Addio al talk di Bianca Guaccero? L'ipotesi sul palinsesto riserva delle sorprese.

Nuovo show per Stefano De Martino

La conduzione di Made in Sud targata De Martino si sarebbe rivelata una sorpresa più piacevole del previsto, capace di consacrare il ballerino nei comodi panni del buon padrone di casa. La Rai avrebbe deciso di puntare ancora su di lui, affidandogli un nuovo show la cui messa in onda scatterebbe a settembre.

Il 2019 è un anno di svolta per l'ex protagonista di Amici, a cui il destino non ha risparmiato gradevoli risvolti professionali e sentimentali. Dopo il rumoroso ritorno di fiamma con Belen Rodriguez - e archiviata la giovanile avversione alle incursioni del gossip - per Stefano De Martino sembra giunto il momento di confrontarsi con una nuova stagione della sua carriera.

La trasmissione che si fregerebbe della sua guida dovrebbe prendere il posto del format Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. Ma attenzione: quest'ultimo andrebbe in onda in una fascia diversa, niente cancellazioni dell'ultima ora.

A dare la misura di quanto si stia investendo sulle capacità del ballerino c'è il fatto che il suo prossimo show andrebbe a contendersi gli ascolti con una delle formule di punta di Viale Mazzini. Stiamo parlando di Vieni da me, programma di Caterina Balivo che garantisce alla Rai un bacino di consensi 'evergreen'.

Dalla tv al ritorno sull'altare

E se la tv gli sta riservando non poche soddisfazioni, altrettanto può dirsi della vita privata. Insieme alla moglie Belen ha ritrovato lo smalto di un amore che sembrava ormai sepolto per sempre, tanto che si parla apertamente di matrimonio bis.

Stefano De Martino sarebbe pronto a promettere ancora amore eterno alla showgirl argentina, da cui ha avuto la gioia più grande: il piccolo Santiago. Una famiglia ritrovata, la loro, in cui non sono mancati accenti critici che sembrano ormai acqua passata.

Nuova vita, dunque, dopo la sofferenza per essersi sentito spesso "penalizzato" da un rapporto d'amore sempre sotto i riflettori: "Aver avuto una certa vita sentimentale è stato un po’ invalidante - ha detto al Corriere della Sera, tempo fa - (...). Soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me per dove andavo in vacanza. Ma il tempo sistema tutto".

*immagine in alto: fonte/Instagram Stefano De Martino, dimensioni modificate