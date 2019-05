Tra i nuovi sviluppi del Pamela Prati Gate, dopo le dichiarazioni di Bianca Guaccero e le recenti confessioni, un nuovo attore entra nella vicenda inserendo un nuovo tassello nella (inquietante) storia. Si tratta di Pasquale Scrivo, l’avvocato che fino ad oggi ha assistito le due ex manager della showgirl nonché titolari della Aicos: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Scrivo ha “sbugiardato” la Prati con dichiarazioni piuttosto forti…

Le ricostruzioni dell’avvocato

Il racconto dell’avvocato Scrivo si riferisce a due mesi fa, quando le tre (Prati, Perricciolo e Michelazzo) si recarono da lui per le “insinuazioni diffamatorie sull’Aicos” e per la vicenda dell’acido muriatico.

"In quella occasione - dice Scrivo - a proposito delle illazioni che già circolavano, Pamela Prati ci confermò dell’esistenza del signor Mark Caltagirone. Ci disse che si erano conosciuti ad una cena, che si sarebbero sposati l’8 maggio. In quell’occasione ci parlò anche dei bambini in affido che però, giustamente, lei li voleva tenere fuori dalla vicenda. Non mi sembrò affatto plagiata". In merito alla vicenda dell'acido muriatico, l’avvocato conferma la versione delle manager: “Si è trattata di una aggressione con l’acido, tant’è vero che a Pamela Perricciolo sono state riscontrate lesioni al polso e un arrossamento all’occhio refertati dagli operatori del 118. Sotto casa è stata trovata una bottiglia arancione piena di acido che la polizia ha acquisito”. Scrivo – intervistato da Leggo - aggiunge anche ulteriori dettagli: “La Perricciolo stava tornando a casa in macchina, e proprio mentre stava per scendere dall’auto ha visto due ragazzi biondi avvicinarsi e lanciarle del liquido. Istintivamente si è protetta con il giubbotto che aveva in mano, e poi è rientrata in auto per chiamare la Michelazzo. Le ha raccontato l’accaduto dicendole di non aprire a nessuno, ma di avvertire la polizia. Intanto i due si sono dileguati attraverso la rete di recinzione”. Nonostante questa concordanza, Scrivo ha deciso di rimettere il mandato a causa delle posizioni “conflittuali” di Michelazzo e Perricciolo.

Pamela Prati a Verissimo

Pamela Prati ringrazia

E mentre la tempesta intorno a lei continua a non placarsi, Pamela Prati rompe il silenzio e – in seguito all’intervista rivelatrice di sabato scorso – pubblica i messaggi di supporto ricevuti dai fan e pubblica una storia di ringraziamento: “Grazie, grazie davvero, grazie di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione e affetto. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno. Grazie ancora a tutti”.