Un 2019 ricco di fiori d’arancio, veri e non del tutto veri. Mentre Pamela Prati si dilegua dalle scene in cerca di una scusa forse, Luisa Corna torna di diritto in primo piano con l’annuncio più lieto e sincero: tutto pronto per il volto televisivo, le nozze sono alle porte.

Matrimonio in vista per Luisa Corna

La prima volta che aveva deciso di rivelare al mondo la grande novità Luisa Corna si trovava nello studio televisivo di Domenica In. Tornata sotto i riflettori della Rai ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la Corna ha voluto entrare nel merito del suo venturo matrimonio, lasciando trapelare qualche dettaglio in più.

Raggiante, all’età di 54 anni ma solamente sulla carta d’identità e con un fisico da fare invidia ad una 20enne, Luisa Corna ha fatto il suo ingresso in studio carica di novelle. Su tutte la Corna ha voluto parlare del suo futuro sposo, un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri che ha qualche anno più di lei, circa 15.

La proposta sì ma non in ginocchio

Sulla data c’è ancora molta incertezza nonostante, nello studio di Mara Venier, avesse rivelato di volersi sposare entro la fine dell’anno. Un momento attesissimo dalla coppia ormai felicemente fidanzata già da 5 anni. Sempre ad Eleonora Daniele la Corna ha voluto raccontarle come è avvenuto il fatidico momento in cui le è stata chiesta la mano: “La proposta di matrimonio è arrivata il giorno del nostro anniversario, non in ginocchio“.

Tuttavia sulla data c’è ancora molto riserbo: “Ancora dobbiamo decidere quando. Magari l’anno prossimo ma ancora non abbiamo deciso nulla“. Chissà che il 2019 non porti qualche chicco di riso e un velo da sposa anche in casa di Luisa Corna.

D’altronde sappiamo perfettamente che non sarebbe la prima a convolare a nozze in questi mesi: qualche giorno fa è stata la volta di Lorella Boccia e di Presta Jr ma, guardando indietro, anche di Milena Miconi, Veronica Maya. E non manca nemmeno all’appello la stessa conduttrice, Eleonora Daniele: prossima sposina.

*immagine in alto: Luisa Corna a Storie Italiane (frame)