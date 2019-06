Ivana Spagna è stata ospite della trasmissione Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele e in onda su Rai1. La cantante si è concessa per un’intervista in cui ha condiviso con il pubblico diversi aspetti legati alla sua storia e alla sua vita. Accolta in studio dallo scorrere sullo schermo di diverse foto del passato, Ivana Spagna ha ripercorso i momenti della propria infanzia, ora osservando con affetto quelle immagini legate al passato, ora commentando ciò che veniva mostrato.

Ivana Spagna e quel naso troppo grande

Situazioni familiari, le prime esibizioni e un dettaglio che Ivana Spagna non può fare a meno di sottolineare: il suo grande naso. Tra una foto della madre (“era tanto bella”) e una del padre motociclista, compare una foto insieme al fratello dove lei è “con il nasetto da Cyrano de Bergerac”. E così per tutte le altre foto dove compare la cantante.

Il naso ha rappresentato un grande problema per Ivana Spagna, che proprio non lo apprezzava e non riusciva ad accettarsi. Ivana racconta di come la situazione la portasse a chiudersi in sé, ad evitare di uscire e, quando non poteva evitarlo, a indossare occhiali che riuscissero a camuffare il tutto e a nascondere un minimo quel naso così disprezzato: “Mi stava rovinando l’esistenza”.

L’operazione al naso a 16 anni

Ivana Spagna ha ricordato le umili origini della propria famiglia, compresi i vari sacrifici compiuti. Un anno, racconta, erano rimasti senza cibo per Natale e a salvarli fu uno zio che portò un po’ di cibo. Un’altra volta finirono la benzina mentre si stavano recando a un concorso cui avrebbe dovuto partecipare Ivana e furono soccorsi da un motociclista generoso.

C’era povertà, ma anche felicità data dall’essere una famiglia era molto unita e piena d’amore. Non sorprende dunque che i genitori abbiano notato il malessere di Ivana Spagna e si siano prodigati per trovare i soldi necessari per fare l’operazione al naso tanto desiderata dalla ragazza.

I genitori si sono così indebitati e Ivana Spagna per risparmiare si è sottoposta all’anestesia locale, qualcosa di molto doloroso che però ha posto fine ai suoi problemi con il naso. “Mi sentivo a disagio, proprio, e i miei l’han capito”, ha detto alla conduttrice Eleonora Daniele, cui ha anche confermato che se tornasse indietro lo rifarebbe di nuovo. E non manca di tessere le lodi dei genitori: “Da mio padre e mia madre ho ereditato l’amore, che è la cosa più importante”.

*immagine in alto: Ivana Spagna a Vieni da me (frame)