La love story tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli ha emozionato tutto il pubblico del Grande Fratello. Nata tra le mura della casa più spiata d’Italia, sembra che continui anche fuori. I due, infatti, sono stati eliminati, e ora hanno raccontato di questa passione che stanno vivendo lontani dalle telecamere.

La reazione del figlio di Kikò

Kikò Nalli è l’ex marito di Tina Cipollari, con la quale ha avuto tre figli. Benché la storia tra i genitori sia finita da molto tempo, uno dei figli sogna ancora di vederli riuniti. Le effusioni tra il padre e Ambra Lombardo avevano fatto infuriare Francesco, uno dei tre figli, che non aveva preso bene le immagini viste in tv. Aveva definito la professoressa Ambra “una grande stratega“. Ieri i due ex concorrenti del GF sono stati ospitati a Pomeriggio Cinque. Durante la puntata hanno aperto il loro cuore e si sono confidati con Barbara D’Urso.

Il bacio tra i due che ha fatto infuriare il figlio di Nalli. Immagine: Puntata Grande Fratello

Kikò e il rapporto con i figli

Nalli ha un ottimo rapporto con i tre figli, per lui il loro sostegno e la loro opinione sono fondamentali. “Papà modello“, lo ha definito Ambra Lombardo durante la trasmissione. “Dormo con i miei bambini. Non li lascio mai“, ha detto Kikò. Per questo motivo “quando è finita la serata, sono arrivato a casa che erano le 3.30-4, ho chiamato Tina, dovevo rimanere in albergo ma ho chiesto alla produzione gentilmente accompagnatemi a casa dai miei bambini“. E poi ci ha tenuto a ribadire un concetto: “Voglio ribadire questa cosa: non ho usato i miei bambini per farmi vedere. Ho letto delle cose che non mi sono piaciute. Chi conosce Kikò Nalli, sa che su 100 frasi 99 sono dedicate ai miei figli, e ogni attimo è dedicato a loro“.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli ospiti a Pomeriggio Cinque. Immagine: Puntata Pomeriggio Cinque

La love story fuori dalla casa

Una passione improvvisa scoppiata fin dai primi giorni nella casa quella tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Quest’ultimo dispiaciuto per le parole del figlio Francesco, ha rivelato alla D’Urso che: “Francesco mi ha detto chiaramente che ha fatto quella cosa nei confronti di Ambra per guadagnare follower. Adesso è tranquillo, abbiamo parlato“. Ma, nel frattempo, c’aveva pensato, l’altro figlio a chiarire la situazione, con una storia su Instagram aveva fatto sapere: “Solo mio fratello minore ha commentato ciò che è successo tra mio padre ed Ambra, io sono dell’idea che se mio padre è felice anche io sono felice, quindi se lui è felice con lei a me non da nessun problema anzi, sono felice anche io“. Dopo il chiarimento, sembra che i sentimenti tra la bella professoressa siciliana e l’ex della Cipollari siano cresciuti. La Lombardo ha confessato a Pomeriggio Cinque: “Prima di rientrare nella casa, ho visto Kikò attraverso la persiana e ho capito che ero fregata, cotta a puntino“.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno aperto il loro cuore a Barbara D’Urso. Immagine: Puntata Pomeriggio Cinque

A questa ammissione, Nalli ha risposto: “Prima di fare dei passi importanti devo valutare la persona, ci devo mangiare, bere, camminare, giocare, vivere insieme, al di là delle telecamere. Le cose le faccio con calma“. E, infine, ha aggiunto: “Non nascondo però che sono presissimo, al 100 per cento da Ambra, ma ho i piedi per terra“.