Non è la prima volta che Tina Cipollari affida ai social dei commenti ironici su quanto visto durante la trasmissione del Grande Fratello 2019 e, anche se tra le storie di Instagram aveva affermato di avere altri programmi il lunedì sera, ieri non c’è voluto molto prima che decidesse di dire la sua sull’eliminazione dell’ex marito Kikò Nalli, la cui partecipazione al Grande Fratello si è fermata durante la semifinale del 3 giugno.

La stagione del Grande Fratello, il reality più longevo della televisione italiana, sta continuando a macinare ascolti e la conduttrice Barbara d’Urso non può che essere soddisfatta per questo ennesimo successo. La semifinale, in cui sono stati annunciati i prossimi finalisti è stata capace di raccogliere il 21% di share, confermando la d’Urso come regina del palinsesto televisivo. E c’è da credere che anche la finale del 10 giugno non farà che attestare questo trend.

L’eliminazione di Kikò Nalli l’ex marito di Tina Cipollari

Durante questa edizione, una delle vicende che più hanno coinvolto il pubblico e che più hanno fatto parlare di sé è quella di Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, coinvolto in una love story con la professoressa Ambra, conosciuta tra le mura della casa più conosciuta d’Italia.

I due hanno mostrato fin da subito una grande sintonia e anche ieri sera, in occasione della semifinale del Grande Fratello, hanno dato sfoggio della propria passione.

Ambra, eliminata in precedenza, ha fatto una sorpresa a Kikò , fino a quel momento ancora in gara. L’incontro tra i due è stato emozionante e ha commosso tutti i presenti in studio. “Non mi fido di nessuno ma di te sì, mi piaci”, ha detto il gieffino all’amata Ambra.

Però l’incontro non ha salvato Kikò dall’eliminazione proprio in dirittura d’arrivo, con la finale del 10 giugno dietro l’angolo.

“Pacchia finita” per Tina Cipollari

All’uscita della casa si è aggiunto poi il commento ironico di Tina Cipollari, che in una Instagram story ha scritto ironicamente: “Stasera per me è finita la pacchia”, quasi a suggerire di essere un po’ “imbronciata” per il ritorno di Kikò alla vita normale, anche se i due, che hanno tre figli insieme, sono rimasti in buoni rapporti dalla separazione avvenuta nel 2017.

Tina Cipollari ha invece evitato di scrivere qualcosa riguardo la scena romantica che ha coinvolto Kikò e Ambra, ma per il futuro si vedrà.