Qualche settimana fa aveva affidato ai social network un lungo sfogo. Adesso Luca Onestini, il fratello di Gianmarco, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, è tornato a parlare della disparità di trattamento all’interno della casa. E ha annunciato che non prenderà parte in studio questa sera per seguire la tanto attesa finale.

Il duro sfogo di Luca Onestini

Questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello, tanto aspettata sia dai concorrenti quanto dal pubblico. A seguirla in studio, però, ci sarà un grande assente: Luca Onestini. Il fratello Gianmarco è tra i concorrenti finalisti del reality. L’ex gieffino ha voluto rendere partecipi i propri follower su Instagram del fatto che non sarà presente “per scelta di altri“.

Le sue parole di sfogo sono calibrate e molto chiare. Il post, pubblicato ieri, inizia così: “La quiete prima della tempesta. Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no?“.





Poi prosegue con un’accusa: “Vi comunico che per scelta di ‘altri’, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa..“. E, infine, Onestini termina confidando nelle persone che hanno sempre sostenuto il fratello: “Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano! Quindi .. Oggi più che mai, Forza Gianmarco Onestini“.

I due fratelli Onestini. Immagine: Luca Onestini/Instagram

Intanto nella casa la tensione sale

Mentre Luca Onestini continua a sostenere la tesi della disparità di trattamento tra il fratello e gli altri concorrenti del GF, all’interno della casa il clima è rovente. Come sempre il personaggio più discusso è Francesca De André che oggi si è scontrata con Gianmarco Onestini. Il concorrente, durante un gioco organizzato dalla produzione del programma, ha detto alla genovese cosa pensava di lei. La nipote di Faber, a scoppio ritardato, non ha preso bene il pensiero di Onestini e ha perso il controllo. In uno sfogo con Gennaro ha detto: “Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca e portala qua. Perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo la mazza da baseball e faccio razzia“.

Gianmarco Onestini dice a Francesca De André ciò che pensa di lei. Immagine: Mediaset Play

Immediatamente il fratello di Gianmarco ha commentato la reazione spropositata della De André, scrivendo il proprio pensiero in una storia su Instagram: “‘Poverina’, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da ‘bulletta‘ di sto ca*** (come dice lei)“. Onestini ha poi continuato: “Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi… Scioccato! Forza Gianmarco sempre! Siamo tutti con te“. L’ora x si avvicina e le discussioni tra i finalisti continuano senza sosta. Per gli analisti delle aziende di scommesse il favorito alla vittoria sembra essere Enrico Contarin, ma bisogna attendere ancora qualche ora per scoprirlo.

*immagine in alto: Barbara d’Urso al Grande Fratello 16 (frame)