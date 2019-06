Giugno: è tempo signori di mettere mano alla stesura dei palinsesti in vista della prossima stagione televisiva. E Mediaset analizzando quella che si sta lasciando alle spalle non può che trarre una conclusione: Silvia Toffanin è la signora indiscussa del sabato pomeriggio italiano.

Sebbene Verissimo resti una conferma per la moglie di Pier Silvio, il futuro potrebbe riservarle altre, meravigliose sorprese. Che sia pronta, la raggiante Toffanin, ad intraprendere nuove avventure.

L’orgoglio della rete

Sarà stata la professionalità nel gestire il Prati-Gate, sarà stata l’affabilità con cui accoglie i suoi ospiti mettendoli a proprio agio, o la sua innata eleganza, ma il trionfo di Silvia Toffanin quest’anno è stato davvero clamoroso e i vertici di Mediaset lo hanno notato. Con il 22% di share, la signora Toffanin è diventata la nuova reginetta dei salotti Mediaset, nonché un grande orgoglio per la rete.

Silvia Toffanin intervista Pamela Prati a Verissimo

A confermare questo successo c’è il direttore generale dei contenuti Mediaset, Alessandro Salem. In un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, ha lasciato intravedere i nuovi piani che l’azienda starebbe escogitando per Silvia.

Investire su Silvia

Insomma, dalle parole di Salem si evince chiaramente che i vertici sono pronti ad investire sulla Toffanin, che con un nuovo programma potrebbe uscire dal guscio sicuro che si è creata a Verissimo. “Ci stiamo pensando, Silvia ha dimostrato di avere grande talento e la rete punta molto su di lei. È chiaro che non si può rinunciare a Verissimo perché c’è un forte processo di identificazione tra lei e programma, non sarebbe facile un passaggio di testimone“. Inutile dire che la notizia incuriosisce i fan che vorrebbero vederla in altre vesti e alle prese con format diversi.

Silvia Toffanin

Ma niente paura signori, ciò non significa che la cara Silvia sia in procinto di abbandonare il timone del suo Verissimo. Dati gli ascolti di quest’anno il programma è stato già confermato. Alla guida avrà ovviamente la sua elegantissima conduttrice. Intanto Salem fomenta la curiosità del pubblico di Canale 5, anticipando al Fatto Quotidiano la possibilità di cambiare giorno per Amici di Maria De Filippi. Infine, immancabili i complimenti a Lady Cologno Barbara D’Urso che tranquillizzano i suoi fan: confermata anche la Domenica nelle mani di Carmelita per il prossimo anno.