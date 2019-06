Pamela Prati vittima o carnefice? È l’interrogativo che fa da rumore di fondo a intere pagine di articoli e servizi televisivi, ormai da mesi. L’affaire Mark Caltagirone può dirsi tutt’altro che risolto (e archiviato), e intorno alla showgirl si concentra una fitta nebbia di sospetti. Maurizio Costanzo non ha dubbi sulla questione, così come sulla bontà dell’invito della soubrette a Chi l’ha visto?. Il giornalista ne ha parlato attraverso le colonne di Libero Quotidiano.

Il parere di Maurizio Costanzo

La presenza di Pamela Prati a Chi l’ha visto? ha suscitato una querelle che ha visto scendere in campo opinioni contrastanti. Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere sul tema, scagionando la trasmissione dalle accuse – mosse da tanti – di aver fatto leva sul gossip per questioni di share.

Secondo il giornalista e conduttore, infatti, il programma d Federica Sciarelli non sarebbe suscettibile di critica perché avrebbe agito esclusivamente nell’interesse della buona informazione.

“Federica Sciarelli, con Chi l’ha visto?, mercoledì 29 maggio ha spiazzato tutti, innanzitutto invitando Pamela Prati e suscitando critiche per quell’invito“, ha esordito Costanzo nel suo intervento.

A detta del marito di Maria De Filippi, la cosa più importante da sottolineare è che il format di Raitre, in quella come in altre occasioni, si è occupato delle truffe d’amore “esattamente come quella che aveva visto vittima o complice Pamela Prati“.

Ma cosa pensa della showgirl, finita nel vortice di uno scandalo ancora lontano dall’oblio? Secondo Maurizio Costanzo, Pamela Prati sarebbe una vittima. Per questo motivo, dunque, ritiene “ingiuste” le critiche a Chi l’ha visto?.

Che fine ha fatto Pamela Prati?

La domanda sorge spontanea, alla luce della riduzione degli interventi televisivi ai minimi termini. Pamela Prati non è più presente nei salotti tv, almeno non fisicamente. Ma dov’è?

Dal rifugio delle sue mura domestiche continua a dirsi innocente, vittima inconsapevole della trama ordita da chissà quale mente perversa. Non sa dare una precisa identità al regista di quanto accaduto, e lo ha riferito al settimanale Chi: “Se dietro tutto questo ci sono Eliana e Pamela? Non posso dirlo con certezza, ma ho forti dubbi su di loro“.

E Mark Caltagirone? Nel suo cuore albergherebbe ancora l’idea (vera o presunta) che sia lì, da qualche parte, ad aspettarla: “Dietro di lui c’è un uomo colto e preparato, ne sono convinta“.