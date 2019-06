Meghan Markle e Harry sono oggi una delle coppie più celebrate del mondo, una favola diventata ancora più magica con la nascita di Archie. Il duca di Sussex ha però un passato, e sembra che l’attrice abbia dovuto combattere la concorrenza, specialmente della modella Sarah Ann Macklin, di cui il principe era infatuato prima dell’incontro con l’attuale moglie.

Harry corteggiava una modella quando ha incontrato Meghan

Harry era noto per la vita sregolata tra feste e serate da leoni, ma è diventato un’altra persona da quando ha incontrato Meghan Markle. L’attrice americana ha addomesticato il cuore del principe, che sembra sia riuscito a rendere felice. Il duca di Sussex però, rivela la biografa reale Angela Levin, palpitava per una modella britannica quando ha incontrato Meghan. Nel suo libro Harry: Conversations with the Prince, Levin racconta che il figlio di Diana e Carlo avrebbe preso una bella sbandata per la bellissima Sarah Ann Macklin. La modella è stata musa di Burberry, ha sfilato per Dolce e Gabbana e Ralph Lauren e ora è una nutrizionista per un’esclusiva clinica londinese. Ci sarebbero stati scambi di messaggi ma nulla di più, e le attenzioni sarebbero terminate quando Harry ha ufficializzato il fidanzamento con l’attrice di Suits.





Meghan Markle radiosa dopo la nascita di Archie

La liaison del principe è acqua sotto i ponti ormai: la coppia di duchi è apparsa felicissima al Trooping the Colour, la cerimonia per il compleanno della regina Elisabetta. Le fonti vicine a Harry e Meghan assicurano che la duchessa di Sussex è radiosa dopo la nascita di Archie, che tutti fanno la fila per incontrare. Al momento Meghan passerebbe il suo tempo principalmente al Frogmore Cottage, nel castello di Windsor, mentre Harry a causa dei molti impegni deve viaggiare spesso. Markle sarebbe però felicissima, raccontano gli amici, e Harry un padre devoto e decisamente preso dal figlio.