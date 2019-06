Non c’è pace per Francesca De André, al centro dell’attenzione mediatica soprattutto a causa del suo caratterino, oltre che per la burrascosa fine della storia con Giorgio Tambellini. La De André si sfoga su Instagram, dove ha pubblicato una serie di post citazionali contro le critiche ricevute. Purtroppo, tra i molti a cui non sta simpatica, ci sarebbe anche la madre della nuova fiamma Gennaro Lillio.

Francesca De André: “Fiera della persona che sono”

Risponde così a quanti l’attaccano, Francesca De André, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Al centro del malcontento del pubblico c’è l’aggressività della gieffina, accusata di umiliare e bullizzare il prossimo e di sentirsi autorizzata a farlo per il suo passato difficile, secondo alcuni commenti sbandierato con un atteggiamento da vittima. Lei non ci sta e replica con una serie di post: “Sono fiera della persona che sono. Non mi devo giustificare con nessuno e nemmeno sminuire qualcuno per sentirmi superiore. Nella mia vita conta chi ha lottato al mio fianco, chi mi ha protetto e chi ha dimostrato il valore delle parole che mi ha pronunciato“.





La De André continua in un altro post: “Nella vita ho pagato conti troppo alti da pagare, ho risolto problemi troppo grandi da risolvere per la mia piccola età. Ho dato troppo a chi non meritava, e ricevuto quasi nulla“. Dopo la lunga tirata incassa un cuoricino proprio da Gennaro, con cui la storia sembra andare benissimo. Non altrettanto felici gli altri commentatori, stanchi dell’atteggiamento della gieffina.





Quando non piaci alla suocera

I perfetti sconosciuti non sono però gli unici a non trovare simpaticissima Francesca: pare che neanche la madre di Lillio impazzisca per lei. A rivelarlo Giada Di Miceli, conduttrice di Non Succederà Più su Radio Radio. La “suocera” avrebbe sviluppato un’avversione per la De André mentre era al Grande Fratello Vip e avrebbe messo anche qualche like ai commenti degli haters sui social. Non esattamente il meglio per iniziare in buoni rapporti e, conoscendo la suscettibilità della giovane gieffina, chissà come potrebbe finire.