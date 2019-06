Tempi duri per Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16 che ha iniziato una storia d’amore con Chicco ‘Kikò’ Nalli proprio dentro il reality. Oltre alle critiche per la loro relazione (secondo alcuni una semplice ‘trovata pubblicitaria’), la bella siciliana fa i conti con chi la attacca per il suo addio alla carriera di insegnante. Sui social la replica della diretta interessata, ancora una volta alle prese con una valanga di polemiche per le sue scelte. E Kikò scende in campo per difendere il suo amore.

Ambra Lombardo spiega la sua scelta

Ambra Lombardo ha deciso di precisare alcune cose dietro la sua (discussa) decisione di abbandonare la cattedra. E la (ex) prof siciliana ha scelto i social – dove è stata aspramente criticata dopo il GF – per chiarire come la pensa e cosa l’ha spinta a cambiare percorso professionale.

“Ho detto di essere una professoressa, non una monaca conventuale! Faccio la modella dall’età di 15 anni! Poi, a sacrifici, ho preso lauree e cattedra! Ma non ho mai smesso di lavorare nella moda“.

Effettivamente, la Lombardo non ha mai smesso i panni di modella, come testimoniato ampiamente dalla sua nutrita gallery su Instagram, ma questo non sembra bastare a spegnere il fuoco della querelle.

“È tanto assurdo – chiede ancora l’ex gieffina – tenere una lezione di storia e andare a un casting o uno shooting nello stesso giorno? Che ci trovate di tanto anomalo o sconcio o deprecabile o imperdonabile? Ragionamenti medievali! Apriamo le menti!“.

Le parole di Kikò sul suo amore

“Sto leggendo tantissimi giornali che parlando di me e di Ambra. Questa cosa mi fa piacere. L’ho definita una favola moderna, una favola reale. Una cosa sola mi dispiace. Il fatto che qualcuno abbia dei dubbi“.

Inizia così lo sfogo social di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari con cui Ambra Lombardo ha iniziato una relazione da poche settimane. Intorno al loro sentimento si è generata una fitta nube di dubbi, perché molti spettatori sostengono non si tratti di un rapporto autentico.

Per questo, l’ex gieffino è tornato sull’argomento e ha difeso a spada tratta quanto nato all’interno della Casa più spiata d’Italia con la sexy professoressa. Kikò è pronto a dissipare ogni sospetto dei fan “con la pazienza, con la sapienza“.

Pochi giorni fa, il famoso parrucchiere era sceso in campo, nel salotto di Pomeriggio 5, per porre un freno alle accuse contro la sua nuova compagna. Ma anche questo tentativo si è rivelato vano e le polemiche non cessano.