Carolyn Smith ha portato a termine anche l’edizione 2019 di Ballando con le Stelle, dove è stata una delle grandi protagoniste tra i banchi della giuria. La sua storia di ballerina si è incrociata, anni fa, con l’esordio della sua malattia. Affetta da un tumore, non ha mai smesso di lottare e ha condiviso con le persone più care i difficili momenti del suo percorso personale. In un’intervista ai microfoni di DiPiù ha raccontato questa sfumatura della sua storia.

Carolyn Smith rivela i suoi giorni terribili

Archiviata la fortunata edizione di Ballando con le Stelle che ha visto trionfare Lasse Matberg, Carolyn Smith si è lasciata andare ad alcune riflessioni sulla sua storia personale. Ha parlato della sua battaglia contro il cancro, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, non risparmiando la lettura della parte più dura di questo capitolo di vita.

“Ho trascorso giorni terribili quando ho saputo che il ‘nemico’ era tornato più grande di prima. Tuttavia i medici mi hanno spiegato che era positivo il fatto che fosse tornato nello stesso punto e non avesse invaso altre parti del corpo: questo mi ha dato la forza di combattere ancora“.

Al fianco della ballerina e giudice del talent di Milly Carlucci c’è sempre il marito Tino, l’uomo che la accompagna da anni tra gioie e dolori, e con cui condivide anche la sfera professionale: “Siamo sposati da ventidue anni e in questa ‘guerra’ contro il tumore mi è sempre stato accanto”.

Milly Carlucci amica del cuore

Dolcissime le parole riservate da Carolyn Smith a Milly Carlucci, che l’ha sempre voluta con sé durante l’avventura televisiva di Ballando. Per la conduttrice, la ballerina ha speso un ritratto fatto di gratitudine e grande stima: “È la mia amica del cuore, la prima persona a cui ho confidato di essere malata“.

La confessione sul ritorno del tumore al seno era arrivata nel 2018, proprio durante la passata stagione del format. Ma Carolyn Smith non si è mai data per vinta, e ha trovato anche in Paolo Belli e Ivan Zazzaroni due colonne portanti del suo cammino verso la guarigione.

*immagine in alto: fonte/Instagram Carolyn Smith, dimensioni modificate