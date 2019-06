Simona Ventura si concede un po’ di meritata vacanza dopo la fine della sua scommessa dell’anno, la conduzione di The Voice Of Italy. Un semestre particolarmente produttivo per l’amata conduttrice, tornata decisivamente alla ribalta grazie a Temptation Island Vip, a cui ha saputo ridare lo smalto. E ora che l’estate è alle porte, anche per la Ventura è tempo di relax.

Simona Ventura a Gardaland con la sua famiglia

Rinata grazie a Maria De Filippi alla conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è nuovamente sulla cresta dell’onda. Per lei sono stati tantissimi e progetti, esattamente quante sono ore le proposte. Tornerà a Mediaset, non tornerà a Mediaset? La risposta potrebbe essere la seconda: sembra infatti che la Rai abbia in serbo per lei tantissime sorprese e un programma da affidarle in toto. Si vociferava che dopo The Voice of Italy, ad attenderla avrebbe potuto esserci Pechino Express ma potrebbero essere solamente voci di corridoio.

Raggiante al parco divertimenti con Giovanni Terzi

Intanto però SuperSimo, giunta anche lei a giugno particolarmente stanca e affaticata dopo gli sforzi di The Voice of Italy, si gode un po’ di meritata vacanza e un po’ di relax insieme alla sua famiglia. La Ventura appare infatti raggiante su Instagram insieme alla sua meravigliosa famiglia.





Lo svago certo non manca: la Ventura’s Family si è infatti particolarmente divertita nel trascorrere un’intera giornata a Gardaland, il parco di divertimento. “Momenti belli, momenti da ricordare! – scrive la Ventura in didascalia su Instagram – Giornata stupenda“. Al suo fianco, altrettanto felice, il compagno Giovanni Terzi, l’uomo che ha il merito di averle ridonato il sorriso.

Sono particolarmente gioiosi anche gli scatti postati proprio da Giovanni Terzi sempre sul suo profilo Instagram: fotografie in cui si racchiude tutta la felicità di viversi una giornata di divertimenti insieme alla propria amata famiglia.

*immagine in alto: Simona Ventura a Gardaland. Fonte/Instagram Simona Ventura (dimensioni modificate)