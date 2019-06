La stagione dell’amore sembra sempre più fertile per Belen e Stefano De Martino, il cui sentimento (ritrovato) sta infiammando il gossip ormai da tempo. Le dediche romantiche tra i due non smettono di mantenere alta l’attenzione dei follower, e si parla di un matrimonio bis a Ibiza. La loro intesa esonda sui social dove, poche ore fa, un video ha stuzzicato la curiosità del pubblico. Il ballerino risponde alla domanda sul suo innamoramento e scatena la reazione della moglie.

“Stefano sei innamorato?”, la risposta del ballerino

L’amore ritrovato tra Belen e Stefano De Martino è linfa vitale per il gossip, complici i continui post in cui i due si dichiarano reciprocamente. L’ultimo, in ordine di pubblicazione, è un video che vede la coppia stretta in un abbraccio mentre qualcuno chiede al ballerino: “Sei innamorato?“.

La risposta non si fa attendere: “Troppo“, dice De Martino, scatenando la reazione della sua dolce metà. La showgirl argentina ha ribadito il suo sentimento e ha ricoperto di baci il volto di suo marito. Il filmato è stato condiviso sulla pagina Instagram dedicata alla coppia, e ha mandato in delirio i fan.





La reazione di Belen

Anche la Rodriguez si lascia andare alla domanda dell’anonimo interlocutore, che continua a riprendere la coppia e chiede: “E tu sei innamorata?“

La replica non potrebbe essere più esaustiva: “Assai“. Per esprimere la grandezza del suo amore, dunque, la showgirl argentina sceglie a una tipica espressione campana che fa sorridere il marito.

Per chi si aspettava un fuoco di paglia, dunque, ci sarebbe da ricredersi davanti a tanta dolcezza. I coniugi De Martino sarebbero ormai davvero pronti a scrivere un finale roseo per la loro favola insieme. Anche l’autore del video sembra concordare con questa lettura: “Ho perso Stefano De Martino“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Stefano De Martino, dimensioni modificate