Dopo la fine della storia con Boateng, a Melissa Satta sono stati attribuiti alcuni flirt. Nuovi amori e nuove fiamme per riprendersi dalla separazione con il calciatore. Ma l’ex velina di Striscia La Notizia non ci sta ai pettegolezzi e alle illazioni; si è lasciata andare a un lungo sfogo contro chi vuol vedere relazioni d’amore anche quando non ci sono.

Il duro sfogo di Melissa Satta

Lo scoop di ieri uscito sul settimanale Chi che parla di una presunta relazione tra Melissa Satta e l’imprenditore Tommy Chiabra, ha fatto infuriare l’ex velina. Sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un duro sfogo, dapprima attraverso un post in cui dice di essere stata “oggetto” o meglio “bersaglio, di spiacevoli quanto inveritiere invasioni” nella sua vita sentimentale e privata. Certo la modella sa benissimo di essere un personaggio pubblico e per questo di essere al centro di attenzioni da parte dei rotocalchi. Non per tale motivo, però, ha detto la Satta, né per il fatto di essere momentaneamente single si devono inventare fake news e scandali sul suo conto. Nel post, scritto probabilmente in preda all’ira e all’irritazione, Melissa Satta ha spiegato anche qual è, per lei, il problema vero del pubblicare notizie del genere: “Il problema vero è che così oggi che ogni notizia, anche quella più falsa e tendenziosa, riceve consacrazione nel tam-tam mediatico che si scatena sul web e dallo stesso acquisisce una propria legittimazione ad esistere, secondo il famigerato meccanismo delle fake news“.

La preoccupazione per il figlio

La preoccupazione dell’ex moglie di Boateng è rivolta soprattutto alle ripercussioni che queste notizie potrebbero avere sulla vita del figlio Maddox: “Si dà il caso che tale ‘verve giornalistica’ abbia trovato massimo sfogo in un particolare e delicato momento della mia vita personale, e che le false notizie così velocemente propagatesi, potrebbero destabilizzare fortemente l’equilibrio psicologico di un figlio minorenne, e comunque, più in generale, influenzare negativamente le mie vicende personali, delle quali preferisco non parlare“.

Infine, la Satta ha concluso ribellandosi, attraverso i suoi pensieri, a questo nuovo modo di parlare di gossip sulla stampa: “Io non ci sto, non mi va di finire sulla prima pagina dei giornali solo per le illazioni gratuite di qualche sedicente giornalista che secondo stereotipi disgustosi continua a perpetrare questo triste teorema del fidanzato di turno solo per aumentare le vendite o le visualizzazioni di un articolo“. E ha aggiunto un consiglio per i giornalisti ai quali è rivolto il suo sfogo: “Talvolta questi signori che fanno ‘informazione’ dovrebbero ricordarsi di essere dotati di un cuore e di una coscienza, e se proprio non ci riescono, o se ne sono privi, dovrebbero quanto meno ricordarsi le regole deontologiche del giornalista che forse è bene che ogni tanto vadano a ripassare“.





Ma non è finita qui

Dopo il post, l’ex velina ha voluto ribadire il concetto anche attraverso una storia, pubblicata ieri su Instagram: “Mi sveglio stamattina e trovo delle mie foto su Chi, foto per strada nulla di che… con un mio amico di vecchissima data, ex di una mia cara amica. Assurdo!!! Ero a Firenze per lavoro come avete visto dalle foto pubblicate da me nei giorni scorsi… siamo usciti a cena con un gruppo di persone, ma ovviamente questi giornali cercano sempre di trovare lo scoop dove non c’è!“. E ancora: “Non a caso tutte le altre persone che erano con noi non sono state incluse nelle foto facendo sembrare che fossimo soli. Sono una donna come tutte le altre che ha solo voglia di stare in serenità con amici e godersi il tempo libero… niente di più…“.

La storia pubblicata da Melissa Satta su Instagram. Immagine: Melissa Satta/Instagram

La cosa più assurda è il doversi giustificare per tutta questa storia, la Satta ha, infatti, scritto: “Trovo terribile che io debba giustificarmi e difendermi da queste finte storie create solo per vendere qualche copia in più, ed ancor più imbarazzanti gli innumerevoli siti che le riprendono. BASTA!!!!!“.

Immagine in evidenza: Melissa Satta. Fonte: Instagram