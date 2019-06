Disavventura per Giulia De Lellis e sua nipote Matilde, durante la loro vacanza in Sardegna. Le due sono apparse in un video tra le Instagram Stories dell’influencer, per documentare quanto le stava accadendo. Al ritorno a casa, si sono ritrovate chiuse fuori e l’ex di Andrea Damante ha ripreso la scena. “Ci aprite?“. Pochi minuti più tardi l’intervento ‘provvidenziale’ della sorella.

Giulia De Lellis resta fuori casa

È tempo di vacanze per Giulia De Lellis, partita alla volta della Sardegna in compagnia della sorella e della nipote, Matilde. Ma per l’influencer non tutto fila liscio come l’olio, a giudicare dal piccolo imprevisto che l’ha vista protagonista insieme alla bambina.

“Aiuto! Ci aprite? Siamo rimaste fuori“: è con questo appello che la regina dei social ha sollecitato l’intervento di qualcuno per riuscire a entrare in casa, dopo essere rimasta fuori senza le chiavi.

Il video dell’accaduto è finito su Instagram, condiviso dalla diretta interessata tra le sue Instagram Stories. Divertita la piccola Matilde, per nulla preoccupata dalla situazione e sorridente tra le braccia della zia. Pochi minuti più tardi, la sorella di Giulia De Lellis le ha aperto la porta, con grande sollievo della webstar.

Instagram Stories di Giulia De Lellis

Sempre al lavoro, anche se in ferie

Ma nonostante il piccolo incidente di percorso e le ferie, per Giulia De Lellis è sempre tempo di dedicarsi ai suoi follower, ormai a milioni sulla sua pagina. Non esistono vacanze, dunque, e nemmeno più l’ombra di Andrea Damante sul suo presente.

L’influencer continua a dispensare consigli di bellezza e di stile anche se si trova lontana dai ritmi frenetici del suo quotidiano. Proprio dalla casa in Sardegna, infatti, continua a fornire suggerimenti ai fan sui piccoli ‘trucchi’ per essere sempre perfetti.

La sua passione, tradotta in una vera e propria carriera di successo, l’ha portata a toccare le alte vette della fama. Recentemente, però, una gaffe l’ha vista ‘crollare’ davanti alla realtà quando, durante una conferenza, ha dato per scontato che tutti la conoscessero. Non era proprio così.