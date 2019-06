Lasse Matberg è il nuovo vincitore, insieme alla sua maestra Sara Di Vaira, di Ballando con le stelle. Il bel “vichingo” è riuscito a conquistarsi il primo posto grazie alla sua tenacia, che gli ha permesso di danzare leggiadro nonostante 1,97 metri di altezza e i 100 chili (di muscoli). Il modello ora è tornato ad Oslo, dopo essere stato dimesso per lo strappo al tendine che si è procurato durante gli allenamenti. Insieme a lui è stata sempre vicina Sara Di Vaira, con cui secondo molti sarebbe scoppiata la scintilla.

Lasse Matberg e Sara Di Vaira: c’è del tenero?

Tra Lasse, biondo modello che sembra uscito dalle saghe norrene, e Sara Di Vaira ci sarebbe un’intesa speciale, come racconta Oggi. Il settimanale ha pubblicato alcune foto in cui l’ex coppia di ballerini si allontana dalla clinica dove è stato ricoverato Lasse. Ci sarebbe più di un’amicizia secondo i ben informati, che riportano di una vera e propria storia tra i due. Nelle foto Sara e Lasse sono a pranzo al Circolo del Tennis del Foro Italico, insieme ad altre persone, e brindano felici. I due avrebbero organizzato poi una cena d’addio prima del ritorno del modello a Oslo, come racconta lui stesso su Instagram. La ballerina ha sempre negato che ci sia del tenero tra loro due, nonostante siano molto uniti e tutti e due single.

Sara Di Vaira e Lasse Matberg. Foto: Oggi

Il ritorno in Norvegia

Lasse Matberg sarebbe tornato a casa poco dopo l’intervento al tendine. Un vero dispiacere non solo per i sostenitori di una fiamma tra lui e la sua maestra di ballo, ma anche per le tante fan che lo stanno assediando. Il modello ha infatti del tutto conquistato il pubblico femminile, che gli manderebbe messaggi di ogni genere, ma nonostante ciò il nostro biondo statuario riuscirebbe a non prendere troppo sul serio le molte avances, cercando di rimanere il più possibile con i piedi per terra. Per il momento rimane single e si gode il ritorno a casa, che non esclude prossime avventure italiane.