Tempo di verità per i fan di Romina Power, dopo la grande apprensione per le sue condizioni di salute. La cantante statunitense aveva destato preoccupazione con la notizia del suo ricovero, cui era seguita una tiepida rassicurazione. L’artista ha pubblicato un altro scatto, stavolta in uscita dalla struttura sanitaria che si è presa cura di lei, con cui ha anche spiegato la natura dell’intervento che ha subito.

Romina Power esce dall’ospedale

Romina Power è stata dimessa e ha condiviso con i follower la gioia del suo ‘addio’ all’ospedale, dopo l’operazione che ha preoccupato i suoi fan. La cantante aveva inizialmente tenuto nascosto il motivo del ricovero, tanto da suscitare paura e sospetti sulle sue reali condizioni di salute.

L’ex moglie di Al Bano ha voluto ringraziare il personale medico e infermieristico della struttura, e la foto la mostra sorridente dopo l’intervento.

“Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in Artroscopia al ginocchio, ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale“.





La verità, dunque, è che la cantante si è sottoposta a un intervento al ginocchio e questa notizia ha rincuorato tantissimi sostenitori. Nei giorni del ricovero sono state tante le dimostrazioni d’affetto, ripagate dal sorriso della loro beniamina.

Il ritorno a casa e Loredana Lecciso

Il ritorno a casa, per Romina Power, coincide con la curiosa dimostrazione di apertura da parte di Loredana Lecciso (che si è detta pronta a un rapporto sereno).

Non è chiaro se, durante il suo ricovero, la cantante abbia potuto leggere la notizia del gesto distensivo della sua ‘rivale’, ma il pubblico si aspetta una svolta nei prossimi giorni.

Per il momento, mister Carrisi e compagna non si sono pronunciati in merito alle vicende che hanno interessato l’artista, e Al Bano si è limitato a lasciare a entrambe la scelta di vivere in pace e armonia. “Dipende da loro“, ha detto, e chissà se sarà la volta buona.