Sulla vicenda dello sfratto che ha riguardato in questi mesi il cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, sono intervenute diverse personalità del mondo dello spettacolo. Tra queste, una su tutte gli è stata molto vicina, l’amica storica Simona Ventura, che ha voluto ribadire il suo sostegno all’ex leader dei Bluvertigo.

Il supporto della Ventura

Lo sfratto dalla villa di Monza nei confronti di Morgan, doveva avvenire il 14 giugno, ma è stato rinviato a causa di un malore accusato dal cantante. Già durante quella giornata Simona Ventura aveva voluto esprimere il proprio supporto e la propria vicinanza all’amico di vecchia data Marco Castoldi. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva pubblicato un post su Instagram con una foto di loro due insieme affiancata dalla didascalia: “Sempre dalla tua parte Morgan! Ti penso e ti vogliamo bene“.





Ma, nonostante gli sforzi del cantante, il fatidico giorno è arrivato. Ieri è avvenuto lo sfratto e Simona Ventura ha voluto ribadire che farà di tutto per poterlo aiutare. Ha detto ad Adnkronos: “Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare“. La conduttrice ha continuato citando anche l’ex compagna di Castoldi nonché madre di Lara, la secondogenita dell’artista: “Sono in contatto con Jessica Mazzoli, ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica“. E, a proposito della Mazzoli, la Ventura, con una mezza confessione, ha detto: “Jessica è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui ma sono cose private e non voglio parlarne“. Alla fine dell’intervista le viene chiesto se secondo lei Morgan abbia commesso degli errori: “A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino“, ha risposto secca la conduttrice di The Voice of Italy 2019.

Morgan contro tutti

Nel frattempo, lo sfratto è avvenuto e Morgan non l’ha presa per niente bene. Ci sono stati momenti di tensione con gli agenti che hanno eseguito l’operazione; mentre ai giornalisti, appostati fuori dall’abitazione, ha rilasciato una breve intervista in cui ha accusato Asia Argento di essere sadica. Come si vede e si sente in un video pubblicato da La Repubblica, ai poliziotti non appena entrati nella sua casa il cantante ha detto: “Ma lei è un boia. E lui filma, che codardo. Mamma mia che faccia da sbirro“. Ha continuato alzando sempre di più i toni: “Analfabeti come siete, a voi le parole vi fanno paura. Perché siete poveri di letteratura“. E ancora: “Questo mi mette le mani addosso. Silenzio, questo è un problema pubblico perché loro sono venuti a portar fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione“. Morgan ha concluso dicendo: “Se capitasse a vostro padre o a vostro figlio voi non avreste quella faccia buffa perché siete ridicoli“.

Immagine in evidenza: Morgan e Simona Ventura. Fonte: Simona Ventura/Instagram