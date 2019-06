Non si affievolisce la fiamma della passione tra Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon. La giornalista sportiva e il portierone per eccellenza sono stati paparazzi al largo dell’Elba tra coccole ed effusioni d’inizio estate.

Buffon e D’Amico romantici al largo della Toscana

Carezze, baci, abbracci e qualche risata qua e là a coronare momenti di puro relax. Tra Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico va tutto a gonfie vele, soprattutto l’amore. I due si trovano in questo momento lontano – o almeno credono – dagli sguardi indiscreti di fan e follower. I due, dopo gli intensi impegni spalmati nell’arco dell’inverno, si concedono ora una parentesi di relax tra sole, mare e spiagge.

Gli scatti in pieno mare

Spazzate via le malelingue che li volevano al capolinea, la loro relazione è particolarmente viva e appassiona tanto loro quanto i seguaci. C’è la possibilità insomma che con tutta questa aura romantica Ilaria D’Amico possa conquistare il benestare di qualcuno dei “fedelissimi” di Alena Seredova, l’ex compagna del portiere. Tra le due la rivalità è sempre stata rovente e le fazioni, sostenitrici dell’una o dell’altra, si sono sempre fatti sentire. Davanti a queste dolci fotografie pubblicate in esclusiva da Chi, non si può che compiacersi di questo amore stabile e duraturo.

Nessun pancino in vista

Se però gli scatti trasudano di complicità, le novità in arrivo che tutti aspettavano sono andate perdute. A guardare con occhi aguzzi le foto, non si può certo ipotizzare che dietro a quella pancia particolarmente piatta di Ilaria D’Amico si nasconda un pargolo. Nessuna gravidanza, e questi scatti al largo delle coste toscane, sono la conferma che giunge proprio a ridosso dei rumors che parlavano di un “Leopoldo-bis”.

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon si godono il relax paparazzati in esclusiva da Chi. Fonte/Chi

Chissà se a bordo delle imbarcazioni sopra le quali sono stati immortalati Buffon e la D’Amico, il portiere non si sia lasciato andare a dichiarazioni e riflessioni importanti sul suo futuro: si vocifera infatti che Buffon possa tornare a casa come il figliol prodigo, tra le braccia di Agnelli alla Juventus. Pettegolezzi o realtà? Lo scopriremo sicuramente prima dell’inizio del campionato.

*immagine in alto: Buffon e D’Amico paparazzati in esclusivi da Chi