Il weekend che ha preceduto il feroce dibattito sulla violazione del blocco navale da parte di Sea Watch è trascorso serenamente per Matteo Salvini. La quiete prima della tempesta, è il caso di dirlo, se si osservano le sue foto al mare e si scorre in avanti il nastro dei fatti che si sono succeduti alla breve vacanza. Il settimanale Oggi, infatti, lo ha ripreso mentre era in spiaggia con i figli, a Milano Marittima, appena due giorni prima della bufera che lo ha visto scontrarsi con la capitana della nave della ong tedesca, Carola Rackete.

Salvini al mare con i figli

È un Matteo Salvini rilassato quello che appare negli scatti del settimanale Oggi, immerso nel suo weekend al mare in compagnia dei figli, Mirta e Federico. Teatro della fugace gita è Milano Marittima, data sul calendario 24 giugno 2019.

Un papà qualunque, lontano dai pressanti impegni quotidiani, e questa è un’immagine certamente non inedita perché, nella sua ormai celebre strategia comunicativa, il suo ritratto di “uomo della porta accanto” emerge sempre e sembra incidere parecchio sull’asticella dei consensi.

Matteo Salvini al mare con i figli – Fonte: settimanale ‘Oggi’

In vacanza sì, ma con il telefono

Le foto della rivista Oggi rimandano a un bel quadretto di famiglia (in cui manca l’attuale compagna, Francesca Verdini), ma non sarebbe tutto sole, mare e relax. A fare da terzo ‘incomodo’ tra il ministro dell’Interno e i suoi affetti spunta l’immancabile telefonino.

Inutile dire che la linea del vicepremier ‘scotta‘, visti i costanti impegni e le continue emergenze istituzionali che si avvicendano nell’agenda di governo. Insomma, asciugamano e ombrellone sì, tintarella pure ma con un occhio verso la politica (e gli ormai famosi post con cui infiamma il popolo dei social).