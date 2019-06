Aria di scontro titanico a Mediaset, che potrebbe presto essere arena di un conflitto aperto tra Carmelita e Queen Mary. Ad accendere il sospetto è un post di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e non nuova a lanciare indiscrezioni che trovano conferma a stretto giro di gossip. Il tappeto su cui combattere è sempre quello degli ascolti, e sono in tanti a credere che una guerra intestina tra gli studi del Biscione sia ormai prossima.

Raffaella Mennoia lancia la frecciatina

Tra le sue Instagram Stories, Raffaella Mennoia sembra aver servito una sonora stoccata a Barbara d’Urso. L’esultanza di Carmelita per i dati di ascolto è spesso oggetto di critiche per via di una presunta ostentazione sfrontata del suo successo.

Durante tutto il GF 16, la conduttrice ha dispensato cifre ai telespettatori, sostenendo che il suo format sarebbe finito diverse volte in vetta ai consensi social. Ma il suo atteggiamento avrebbe irritato parecchie persone, così Raffaella Mennoia sembra aver risposto (velatamente?) alla condotta della regina di Live.

“Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non sto qui a dilungarmi su numeri, cose…. perché le trovo veramente spiacevoli e volgari. Tre milioni e mezzo, non so davvero come ringraziarvi! Grazie, grazie!”. È questo il commento dell’autrice, pubblicato dopo il fortunato esordio di Tempation Island.

È frattura tra regine di Canale 5?

Ma non è tutto: la collaboratrice di Maria De Filippi ha anche stampato un like al post di Alberto Dandolo, in cui si criticavano i pessimi riscontri dell’ultima puntata del Grande Fratello 2019…

L’ipotesi di una frattura tra Maria de Filippi e Barbara d’Urso, alla luce delle più recenti affermazioni di Raffaella Mennoia, per molti sarebbe ben più di un semplice indizio.

Sullo sfondo si staglierebbe l’ombra di un’escalation di tensione, specialmente dopo la decisione della conduttrice di Amici: tra gli ospiti della finale tutte le colleghe di Mediaset. Tranne una, e indovinare non è poi così difficile.