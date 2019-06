Si prospetta un’altra estate all’insegna dello spettacolo per la bellissima Elisabetta Gregoraci. La ex modella, infatti, dopo aver lasciato la conduzione del programma di comicità Made in Sud, è pronta a girare le le piazze delle principali città pugliesi per la conduzione di Battiti Live. L’evento musicale dell’estate porterà, a partire dal 30 giugno e per le prossime 5 settimane, i principali artisti italiani ad esibirsi sul palco ed in diretta nazionale, grazie alle telecamere di Italia1.

Le forti emozioni di Elisabetta

La conduttrice calabrese è tornata a parlare di sé sulle pagine del settimanale Oggi, dichiarando che proprio il suo stile, caratterizzato da eleganza e spensieratezza, le ha permesso di avere una brillante e lunga carriera. Elisabetta ha inoltre confessato di provare sempre una forte emozione quando sale sul palco e di venire travolta dal pubblico, a tal punto da rimanere senza fiato.

“Lavoro da sempre. Forse anche per l’effetto terapeutico che provo nel farlo. Non sono insicura di me stessa, ma molto sensibile. Non sono Wonder Woman, e a volte vacillo – chiosa la conduttrice -. Quando salgo su un palco e sento l’abbraccio del pubblico, sto bene. E capisco che ho scelto il mestiere più adatto a me”.

Lavoro ma anche vita privata

Un’estate ricca di impegni lavorativi, dunque, quella della Gregoraci. Ma lei ha assicurato che il tempo per la vacanza e la famiglia non mancherà. “Ad agosto farò la mamma full time, via le scarpe e tanto sole e tanto mare. Ci sarà posto solo per Nathan e i nostri giochi”. Il figlio è nato 9 anni fa dalla storia d’amore, ormai definitivamente archiviata, della conduttrice con l’ex marito Flavio Briatore. Lei ora sta vivendo, già da qualche mese, una nuova relazione con l’aitante imprenditore di Parma Francesco Bettuzzi, classe 1978. Elisabetta conclude infine con un commento sulla stagione che più caratterizza la sua terra natia: “da sempre l’estate è la mia stagione preferita: mi rilassa, mi ritempra. Mi scalda il cuore”.