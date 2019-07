Aveva detto di essere disposta a rifare il suo reality preferito anche gratis, e sembra che Paola Perego abbia le idee piuttosto chiare su La Talpa. In una recente intervista a DavideMaggio.it, la conduttrice ha svelato la sua resistenza a rivedere in piedi il format senza di lei. Il paragone che ha fatto rende l’idea di quello che è il suo attaccamento al prodotto che la vide al timone per anni.

Paola Perego: La Talpa è come un figlio

Un’altra conduttrice nell’eventuale nuova edizione de La Talpa, al posto di Paola Perego? Quest’ultima vivrebbe questa ipotesi come un dolore personale, paragonabile al rapimento di un figlio. È quanto ha dichiarato la presentatrice (al debutto con il suo Non disturbare il 2 luglio 2019) ai microfoni del sito DavideMaggio.it, a cui ha svelato il suo sentimento sulla questione.

Paola Perego non vedrebbe di buon grado l’ingresso di una sostituta, non nascondendo di aver sempre sognato di tornare in tv con il format che tanto ama.

“Rifare ‘La Talpa‘ senza di me – precisa la conduttrice – è come se rapissero mio figlio. ‘La Talpa‘ è ‘La Talpa’, è un game molto particolare con delle sue regole. Nell’ambito dei reality, ‘L’isola’ e il ‘Grande fratello’ non sono uguali pur appartenendo allo stesso genere“.

Ancora nessuna certezza

Nonostante il pressing di rumors incessanti, non c’è alcuna certezza in merito al ritorno del reality. Nessun contatto con il direttore di Raidue, Carlo Freccero, che molti danno come interessato all’ipotesi.

“Non lo conosco personalmente e non ho più saputo nulla. Il problema è che me lo continuano a chiedere, sui social, per strada. La prima cosa che mi ha detto Paola Barale: ‘Rifacciamo ‘La Talpa‘? Io vorrei fare l’inviata‘. Le conduttrici ci sono, ora bisogna solo rifarla“.

Insomma, gli ingredienti per far felici i fan della trasmissione – e sarebbero davvero tanti – ci sarebbero tutti, manca soltanto il via libera dei vertici dell’azienda.