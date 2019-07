I fatti della Sea-Watch 3, la nave ong attraccata al porto di Lampedusa il 29 giugno scorso, continuano ad attirare l’attenzione politica e mediatica nel Paese e anche oltre i confini italiani. Continua la bagarre tra Matteo Salvini e Carola Rackete, la capitana della Sea-Watch contro la quale il gip Vella non ha convalidato l’arresto.

L’avvocato della capitana della Sea-Watch 3, attraverso i microfoni di Radio Cusano Campus, annuncia l’intenzione di procedere per vie legali contro il ministro dell’Interno Salvini che, di contro, risponde a mezzo Twitter manifestando pubblico disinteresse.

Carola Rackete, il legale: “Pronta la querela per Salvini“

Alessandro Gamberini, l’avvocato difensore di Carola Rackete, parlando ai microfoni di Radio Curano Campus, ha informato gli ascoltatori di voler procedere per vie legali contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Non è facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazioni a delinquere nei confronti di Carola, cosa che è ancora più grave se fatta da un ministro dell’Interno – tuona Gamberini in radio – Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all’insulto, è lui che muove le acque dell’odio. Una querela per diffamazione è il modo per dare un segnale“.

La tagliente risposta di Matteo Salvini

Sottolinea Gamberini infatti che come Sea-Watch, è già stata preparata una querela avente per mittente Matteo Salvini. E proprio il ministro dell’Interno, venuto a conoscenza delle intenzioni del difensore della capitana Rackete, non ha atteso prima di far sapere il proprio pensiero a riguardo. Una pubblica manifestazione di disinteresse arrivata attraverso un post pubblicato su Twitter da Salvini: “Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni“.

