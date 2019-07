I rumors sulla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo si susseguono a ritmo incessante. Dopo la dichiarazione di Alessandro Cattelan (che non esclude l’ipotesi), e l’appetito di Carmelita davanti al ghiotto piatto di una simile kermesse, irrompe la ‘pista’ Diletta Leotta. Secondo voci sempre più insistenti sarebbe tra le favorite per l’Ariston, possibile valletta di Amadeus (il cui nome entra ed esce di continuo dalle colonne delle previsioni). Se fosse confermato, si tratterebbe di un traguardo davvero importante per la conduttrice.

Diletta Leotta valletta di Amadeus a Sanremo?

Il gossip è dei più succosi, specialmente per i tantissimi fan di Diletta Leotta che già annusano il profumo del prestigioso incarico per la loro beniamina. Stando alle ipotesi, il nome della conduttrice sarebbe così caro a mamma Rai da esplorare lo scenario di un suo approdo al timone di Sanremo.

Andrebbe ad affiancare Amadeus, da più parti dato come papabile conduttore della prossima edizione del Festival. Il volto noto di DAZN, dunque, potrebbe spiazzare fior fiore di contendenti allo scettro di valletta e aggiudicarsi così uno dei più importanti ruoli del piccolo schermo.

Un ritorno all’Ariston?

Si tratterebbe di un ritorno al Teatro Ariston di Sanremo, visto il precedente che, nel 2017, l’ha vista tra gli ospiti dell’evento. La sua spontaneità e solarità hanno certamente stregato il pubblico italiano, e secondo i pettegolezzi Viale Mazzini potrebbe scegliere proprio lei.

Si parla del fatto che Amadeus gradirebbe la sua presenza, ma anche su questo fronte occorre avanzare per gradi e con la massima cautela. Al momento, infatti, nessuno dei due può essere dichiarato come super favorito vista la costante rimodulazione del mosaico di ipotesi sull’edizione 2020.

Quel che appare certo è che, dall’alto dei suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram, l’ingaggio della conduttrice farebbe felice una grande fetta di italiani.

*immagine in alto: fonte/Instagram Diletta Leotta, dimensioni modificate