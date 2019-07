Erano arrivate lo scorso 23 maggio le prime parole di Michele Bravi rilasciate e seguito dell’incidente di cui è stato protagonista e che è costato la vita ad una 58enne, Rosanna Colia. È stata fissata per il venturo 5 dicembre l’udienza preliminare in cui il gup deciderà se mandare o non mandare il cantante a processo per omicidio stradale.

Michele Bravi, si torna in aula a dicembre

Era il 22 novembre scorso quando Michele Bravi, il cantante uscito da X-Factor, diveniva protagonista di un tragico evento. Un incidente stradale avvenuto in quel di via Chinotto, a Milano. Bravi si trovava a bordo di una auto appartenente ad una società di car-sharing e stava uscendo da un parcheggio. Secondo l’accusa, Bravi avrebbe effettuato un’inversione a U senza sincerarsi del traffico e dell’arrivo di una moto, la kawasaki sulla quale viaggiava la 58enne Rosanna Colia che nell’incidente ha perso la vita.

Rinviato a giudizio

Per la difesa invece, Bravi non avrebbe effettuato un’inversione a U senza dare precedenza alla moto ma “una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio” e sarebbe da tenere in considerazione anche la velocità con la quale viaggiava la 58enne a bordo della sua moto. Il 2 maggio scorso si ha poi avuto notifica della chiusura delle indagini sull’incidente con l’accusa di omicidio stradale sul capo di Bravi.

Di oggi invece la notizia, diretta conseguenza dell’iter precedente, del rinvio a giudizio del cantante che il prossimo 5 dicembre si troverà in aula per l’udienza preliminare durante la quale verrà confermato, oppure no, l’inizio del processo a suo carico. Intanto il pm aveva chiesto di poter avere una consulenza cinematica dell’accaduto per poter ricostruire l’intero incidente, una perizia di ricostruzione che non quantifica il danno quanto più il dolo e la colpa e le responsabilità giuridiche delle parti.

La perizia: la svolta a U senza guardare

Dalla perizia, messa a punto da un perito ingegnere, sarebbe emerso come Bravi, nell’effettuare la manovra, non avrebbe preso in considerazione la moto che stava arrivando, svoltando dunque senza sincerarsi. Dal giorno dell’incidente è cambiata la vita del cantante che non è più apparso né sul palco né in televisione. Le sue uniche parole filtrano attraverso le poche interviste rilasciate e attraverso i suoi canali social. L’ultima fotografia postata è datata 25 giugno e la didascalia sembra sia inevitabilmente da ricollegarsi all’incidente: “Anche se non sembra, le foto raccontano sempre un cambiamento“.





*immagine in alto: Michele Bravi. Fonte/Instagram Michele Bravi (dimensioni modificate)