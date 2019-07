Come si legge su Facebook, è stato annullato il raduno che avrebbe dovuto avere luogo questo pomeriggio, 8 luglio, alle 16 in Place de Saint-Pierre a Parigi per protestare contro la decisione presa dalla Corte di Cassazione che si è espressa favorevolmente per lo stop ai trattamenti che mantengono in vita da anni Vincent Lambert. Con l’annullamento arrivano anche le parole dei genitori, da sempre contrari alla decisione di interrompere le cure.

Vincent Lambert, ok a staccare la spina

Le parole dei genitori di Vincent Lambert, da sempre contrari all’interruzioni delle cure che mantengono in vita il figlio 42enne tetraplegico con irreversibili danni cerebrali da oltre 11 anni, filtrano attraverso un comunicato inviato dal loro avvocato alla fonte francese Afp. Non ci saranno più ricorsi dopo la definitiva decisione presa dalla Corte di Cassazione lo scorso 28 giugno, ma solo accettazione.

Rassegnazione dei genitori del 42enne

“Cari amici che ci hanno sostenuto così tanto in questi 6 anni. Questa volta è finita. I nostri avvocati hanno moltiplicato, in questi ultimi giorni, il ricorso e portato a termine le azioni definitive per far valere l’appello sospensivo davanti all’Onu – si legge nel comunicato, diffuso anche sulla pagina Facebook Je soutiens Vincent – Che ha avvantaggiato Vincent. Invano. La morte di Vincent è ora inevitabile“.







Parole strazianti quelle dei genitori che hanno combattuto per anni per non interrompere i trattamenti andando contro anche a parte della stessa famiglia di Vincent, come la moglie del 42enne, favorevole a staccare la spina. “È stato imposto a lui come a noi. Se non lo accettiamo, possiamo solo rassegnarci al dolore, all’equivoco, ma anche alla speranza – si legge, sempre nel comunicato del legale – Volevamo ringraziarvi tutti per la vostra amicizia, il vostro amore, il vostro sostegno, le vostre preghiere lungo tutti questi anni. Non rimane altro da fare se non pregare e accompagnare il nostro caro Vincent verso la dignità e riconciliazione“. Poi la richiesta, da parte dei genitori, rivolta ai giornalisti chiedendo privacy e rispetto per un momento così duro per loro.

*immagine in alto: Vincent Lambert. Fonte/Facebook Je soutiens Vincent (dimensioni modificate)