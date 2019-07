Secondo quanto trapelato dalle fonti francesi più autorevoli confermate anche da Le Figaro, attraverso una mail – inviata all’indirizzo di posta elettronica dei genitori – da oggi, martedì 2 luglio, verranno interrotti tutti i trattamenti che mantengono in vita Vincent Lambert. A parlare sarebbe stato il medico curante del 42enne, tetraplegico con irreversibili danni cerebrali da oltre 11 anni.

Vincent Lambert, l’annuncio del medico

La mail che oggi ha raggiunto i genitori di Vincent Lambert non può che considerarsi la diretta conseguenza di quanto deciso appena qualche giorno da in Corte di Cassazione. Lo scorso 28 giugno infatti, la Cassazione di Parigi ha deciso di riprendere quanto precedentemente deciso dal Consiglio di Stato il 24 aprile scorso, esprimendosi favorevolmente sull’interruzione di tutti i trattamenti e le terapie che sino ad oggi hanno mantenuto in vita Vincent Lambert, in stato vegetativo cronico da 11 anni.

Il ribaltamento della sentenza in Appello

I genitori, in questi lunghi anni, hanno sempre combattuto opponendosi alla decisione di staccare la spina al figlio 42enne, servendosi di tutti i mezzi – dalla stampa alle vie legali – per sfatare la possibilità che potesse arrivare questo giorno. Un appello raccolgo proprio in Corte d’Appello, a poche ore di distanza dalla decisione del Consiglio di Stato, che aveva deciso di ripristinare tutti i trattamenti necessari a mantenere in vita l’uomo. Oggi però, di fronte alla decisione presa dalla Corte di Cassazione che si è espressa a favore dell’interruzione delle cure, ai genitori non è più concessa alcuna via di ricorso.

Da oggi lo stop ai trattamenti

Secondo quanto trapelato in queste ore, sulla scia della decisione della Cassazione, il medico curante di Vincent Lambert, Vincent Sanchez, avrebbe comunicato via mail che da oggi stesso verranno interrotti tutti i trattamenti. Come riporta Le Figaro: “L’iter della procedura per l’interruzione dei trattamenti sarà esecutivo da questo giorno“, cita il testo della mail del medico di Lambert.

*immagine in alto: Vincent Lambert. Fonte/Ansa