Quante novità a Viale Mazzini e soprattutto, quanti cambiamenti in vista e nuove sfide per le donne della Rai! Dopo Mara Venier, premiata per l’ottimo successo della scorsa stagione al timone di Domenica In, è tempo di gratificazioni anche per Milly Carlucci, pronta ad approdare in un nuovo studio capitanando un nuovo programma tutto suo.

Milly Carlucci e Mara Venier: donne decisive

Niente panico, Ballando con le Stelle, come da tradizione, ci sarà. Squadra che vince non si cambia anzi, in casa Rai quel che funziona lo si raddoppia. Così è funzionato per Mara Venier e questa è la sorte prestigiosa che toccherà anche a Milly Carlucci. Zia Mara infatti, reduce dal successo stagionale, si è vista triplicare gli impegni: non più solo dunque l’impegno della domenica pomeriggio ma anche una prima serata tutta sua, presumibilmente dal prossimo dicembre, al timone de La porta dei sogni, a cui si aggiungerà anche un appuntamento in Radio con gli ascoltatori che potranno rivolgersi direttamente a lei.

Milly Carlucci e il nuovo “talent-reality”

Stesso trattamento di lusso anche per Milly Carlucci, sicuramente una delle conduttrici più amate in Rai che si trascina dietro il successo del suo Ballando con le Stelle, il programma di ballo riuscito a mettere k.o anche Maria De Filippi. E proprio per lei, arriva una grande novità: un nuovo programma! La Rai infatti ha deciso di consegnarle tra le mani un nuovo progetto che si chiamerà Masked Singer. Un format tradotto dall’america che è già approdato in Europa, in Germania, suscitando scalpore.

Masked Singer: i cantanti “mascherati”

Non bisognerà attendere molto: Masked Singer, un reality musicale, andrà in onda il prossimo 2020 e quasi sicuramente in prima serata su Rai1. Cosa prevede? Si tratterà di un programma a metà tra il talent e il reality che avrà per protagonisti volti noti dello spettacolo – proprio come se fosse un’edizione “vip” – che si cimenteranno in performance canore. Ma allora è la copia di Tale e quale Show? Affatto: i concorrenti si sfideranno sì a suon di note e canti ma del tutto mascherati, irriconoscibili sia per il pubblico che per la giuria di gara.

Secondo quanto filtrato attraverso Bubino Blog, in assenza di comunicato ufficiale che verrà probabilmente diramato in serata con la presentazione dei palinsesti Rai, il concorrente solo una volta eliminato potrà mostrare il suo volto.

*immagine in alto: Milly Carlucci ospite a Che Tempo che Fa (frame)