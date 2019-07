La notizia è circolata in queste ore sui canali social del noto programma televisivo in onda su Rai3, Chi l’ha Visto?. Andrà in onda questa sera infatti una nuova puntata dedicata a Marco Vannini, il ragazzo di 20 anni morto la sera del 17 maggio del 2015. Sempre in serata verrà emessa sentenza, da parte della Cassazione, sul caso di Roberta Ragusa e ampio spazio verrà dedicato anche a questo.

Questa sera a Chi l’Ha Visto? un audio di Marco Vannini

Si è parlato molto in queste settimane di Marco Vannini specie all’indomani dell’intervista a Storie Maledette condotta da Franca Leosini ad Antonio Ciontoli. Un’intervista che suscitò indignazione generale, specie da parte della famiglia di Marco Vannini che attraverso i propri legali ha voluto manifestare la propria disapprovazione attraverso una missiva destinata a Viale Mazzini. “[..] grande sconcerto e la più ferma indignazione in ordine al contenuto all’intervista di che trattasi: non solo e non tanto relativamente a dichiarazione e attaggiamento (già abbondantemente noti) dell’intervistato ma soprattutto in relazione alla conduzione dell’intervista“.

Sciarelli e Leosini divise da Ciontoli

A poche ora dalla messa in onda della prima puntata di Storie Maledette dedicata a Ciontoli sul caso Vannini, la stessa conduttrice di Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli, aveva voluto esprimere il proprio pensiero in merito. “Per dovere di chiarezza – la Sciarelli durante la trasmissione – Dobbiamo dire che noi di Chi l’ha Visto? Abbiamo sempre chiesto l’intervista ad Antonio Ciontoli. A noi, Antonio Ciontoli, l’intervista non l’ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta…“.





L’audio: “Ti prego, portami a casa!“

E proprio stasera, Federica Sciarelli, tornerà a parlare di Marco Vannini portando davanti al suo pubblico un nuovo audio. “‘Ti prego, portami a casa!‘, il nuovo audio con la voce di Marco Vannini che supplicava di essere accompagnato dai genitori“. Questa sera, che sarà l’ultima puntata in diretta per il programma che è giunto alla sua 31esima edizione, non sarà però solamente dedicata a Vannini. Proprio in serata è attesa infatti la sentenza della Corte di Cassazione per Antonio Logli, già condannato in primo grado e in appello a 20 anni di carcere per la morte e scomparsa di Roberta Ragusa.

*immagine in alto: fonte/Instagram Chi l’Ha Visto?