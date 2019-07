Il silenzio delle ultime settimane sul caso Prati – Caltagirone sarebbe soltanto la ‘quiete prima della tempesta’, e un nuovo tsunami mediatico sarebbe pronto ad abbattersi sui protagonisti di questa odissea a tinte trash. A dire il vero, da tempo si è capito che il tenore della vicenda è decisamente lontano dalla cornice frivola del gosssip, ormai materia di sicura rilevanza penale. Pamela Perricciolo torna a ruggire, rivelando ad Alberto Dandolo, per Dagospia, la presenza di una galassia occulta di ‘nomi pesanti’ che graviterebbe intorno al buco nero dello scandalo. Ancora, dunque, ci sarebbero pagine intere da scrivere.

Donna Pamela torna a parlare

Mentre Pamela Prati sembra essersi rigenerata nella sua vacanza a Sorrento, dietro le quinte di un’apparente calma scalpitano rumors che potrebbero riaccendere il fuoco dello scandalo.

Il caso, neanche a dirlo, è quello del suo finto matrimonio con (l’altrettanto finto?) Mark Caltagirone, appetitoso boccone che i salotti tv dell’autunno non si perderebbero per niente al mondo.

Nel corso della presentazione dell’ultimo libro di Selvaggia Lucarelli, Pamela Perricciolo ha fatto alcune rivelazioni ad Alberto Dandolo, dopo il terremoto andato in onda a Live – Non è la d’Urso. L’ex agente di Pamela Prati, accusata di essere il ‘deus ex machina’ di un’incredibile messinscena, sostiene una posizione che potrebbe tirare in ballo personaggi finora nell’ombra.

“Parlerò da oggi in poi di questa vicenda solo nelle sedi opportune e non certo più nei salotti televisivi. Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso“. Donna Pamela ha dato un succoso antipasto su quelli che sarebbero altri dettagli “ancora da scoprire“.

Rivelazione choc: “Altre persone coinvolte”

A detta di Pamela Perricciolo, dunque, ci sarebbe una galassia di fatti e misfatti ancora da portare a galla, immersi nel limbo di tante cose non dette sull’ormai noto ‘Pratiful‘.

Quella emersa sarebbe soltanto la punta di un iceberg degno del miglior remake di Titanic: “Ci sono molte altre persone coinvolte, e sono nomi pesanti“.

L’interrogativo è dei più ghiotti: chi sono gli ‘attori’ che potrebbero irrompere nella saga? Molti immaginano una costellazione di star, ma occorrerà armarsi di pazienza: potrebbe trattarsi di un altro capitolo di ‘verità’ a rate.