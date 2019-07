C’è chi dice no anche davanti ad una proposta di Maria De Filippi. A quanto pare Maria De Filippi ha preso un doppio 2 di picche dall’amica e stimata collega, Silvia Toffanin. Non c’è nessun programma che riesce a far cedere la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin declina la proposta

Maria De Filippi dispensa lavori e conduzioni eppure, a volte, nonostante il privilegio, anche la signora della televisione si becca dei sonori 2 di picche. Addirittura pare che ultimamente ne abbia incassati 2 di fila e dalla stessa persona. La De Filippi, secondo quanto filtrato dal settimanale Oggi, avrebbe bramato per avere la Toffanin tra le sue braccia, in quel della Fascino, magari al timone di qualche programma di punta come Temptation Island Vip o Amici Vip, ma la compagna dell’ad di Mediaset pare si sia tirata indietro.

Silvia Toffanin, fedele a Verissimo

Non amerai nulla all’infuori di Verissimo. Silvia Toffanin lusingata e a lungo corteggiata dalla De Filippi pare che abbia fatto deitrofront, rimanendo ferma tra le mura del suo affezionatissimo talk, Verissimo. Per la conduttrice del sabato pomeriggio non c’è motivo per mettersi al timone di un progetto serale abbandonando, per certi versi, il suo acclamato talk pomeridiano che riscuote puntualmente un successo quasi senza eguali per la sua fascia oraria. Insomma, di fronte anche alla proposta di trasferirsi al serale di un talent o di un reality, la Toffanin avrebbe rifiutato.

In bilico tra Hunziker e Marcuzzi

Ma dunque, chi condurrà Amici Vip? E nelle mani di chi passerà invece la conduzione della versione deluxe di Temptation Island Vip? Pare che, secondo le ultime voci che sono affiorate dal sottosuolo, a condurre il talent delle “star”, sarà Michelle Hunziker, amica fidata della De Filippi, particolarmente stimata. Per quanto riguarda invece Temptation Island Vip, a condurlo potrebbe essere Alessia Marcuzzi, spodestando per la seconda volta Simona Ventura.