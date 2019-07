Lady Fotonica potrebbe aver ricevuto pan per focaccia. Dopo i ripetuti approcci al single Giovanni (indimenticabile il “cavalcami” di qualche puntata fa) ora è il suo fidanzato Vittorio, ritenuto troppo apatico, a far scattare la gelosia nella coppia. E, dalle anteprime presenti sul profilo Instagram di Temptation Island, è chiaro che alla bella Katia certe “presenze di spirito” inaspettate del fidanzato non siano andate giù.

Chi di gelosia ferisce, di gelosia perisce

A scatenare la gelosia di Katia Fanelli è la bellissima single Vanessa: mora, riccioluta, dolce, sembra essere l’ “anti-fotonica” che forse poteva servire a Vittorio. Lui, dal canto suo, sembra essere stato attratto dal carattere più che dall’aspetto di Vanessa. I due passano insieme diversi momenti platonici ma non troppo: momenti al sole in cui si spalmano la crema a vicenda, attimi di intima confidenza, coccole innocenti (ma fino a un certo punto).

La vista dei video incriminati di Vittorio e Vanessa aveva già stupito e ingelosito molto Katia, che a quanto pare nella prossima puntata avrà altre brutte sorprese.

Temptation Island, Katia crolla: le anticipazioni che stupiscono il pubblico