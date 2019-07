In questi giorni di lei si sta parlando tantissimo: Marica Pellegrinelli è stata la seconda moglie di Eros Ramazzotti e la scorsa settimana è finita al centro del gossip per la notizia della loro separazione.

Plausibile quindi che adesso i suoi profili social siano tenuti d’occhio costantemente. Ed uno degli ultimi post pubblicati dalla modella ha lasciato i follower senza parole.

Una bellezza di bambina

Il post risale allo scorso weekend, ed infatti la didascalia recita: “Che domenica bestiale“. Ma non è questo a catturare l’attenzione dei fan, bensì la foto in sé.





Caschetto perfetto, con frangia che ricade sugli occhioni blu in cui si riflette uno sguardo sospettoso e anche un po’ maturo per quelli che sembrano i suoi 5 tenerissimi anni. In quella posa non riesce difficile immaginare che nel futuro di quella bambina ci sarebbero state tante passerelle.

Sotto i riflettori

Marica Pellegrinelli, bellissima già all’epoca è finita sotto i riflettori non solo per il mestiere di modella, ma anche per il suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Per la coppia però nel non è finita bene.

La bella Marica ha risposto alle critiche, soprattutto quelle dei fan di Eros. Lo stesso Ramazzotti si è schierato in difesa dell’ex compagna, accusata addirittura di essersi già consolata con un altro, l’imprenditore Charley Vezza. Intanto la vita di Marica prosegue, con un’agenda piena di impegni, in giro per il mondo, da Tokyo a Parigi. L’ultimo post la localizza in Australia.