Lo scorso weekend Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna, ha rotto il silenzio sule sue condizioni di salute, facendo un annuncio drammatico: l’allenatore ha una forma acuta di leucemia, che dovrà cominciare immediatamente a combattere.

Oltre ad aver ricevuto l’affetto di moltissimi fan e ammiratori del mondo del calcio, è arrivato anche un video commovente destinato a esprimere solidarietà e vicinanza a Mihajlović. Il suo mittente non è un personaggio pubblico bensì un giovane ragazzino pugliese, Nico, che da un anno è affetto di leucemia. Nico ha un canale YouTube sul quale carica video in cui parla della sua vita, della sua passione per il calcio – è un tifoso del Foggia- e della sua lotta contro la malattia.

Un appello di solidarietà da un giovane combattente

Nico, dal suo canale Nicoforza, ha fatto arrivare all’allenatore di serie A un messaggio pieno di forza, condividendo con lui il ricordo di quando scoprì di essere malato: “Tra 6 giorni farà giusto un anno da quando, l’anno scorso, sono stato portato d’urgenza in ospedale per scoprire poi di avere la leucemia. Ecco, da quel giorno è cambiato tutto“. un momento di grande disperazione, che però ha lasciato presto il posto a un atteggiamento forte e reattivo: Nico si è fatto forza ed ha cominciato a lottare, trovano uno sfogo anche sul canale YouTube, grazie al quale sente vicino l’affetto dei suoi sostenitori. Ora, si rivolge direttamente all’allenatore: “Ieri ho sentito la notizia che Mihajlović ha scoperto di avere la leucemia e che anche a lui toccherà giocare la partita più importante, quella della vita. Ecco in questo video mi rivolgo anche un po’ a lui. Quando ricevi certe notizie succede che tutto quello che hai intorno all’inizio sembra un po’ esplodere, sembra mancarti la terra sotto i piedi, frantumata, ma poi ti rendi conto di quanto sia prezioso avere delle persone vicino che cercano di sostenerti e di darti energia”.







Nico: “Mantieni viva questa mentalità”

Dopodiché, il giovane tifoso ha espresso la sua solidarietà al destinatario del suo video: “Ecco, Sinisa, dalle parole dette ieri ho visto che già hai guardato in faccia la realtà, che hai determinazione e voglia di combattere. Ecco il tuo essere allenatore probabilmente ti aiuta in questo ma mi sento di dirti di mantenere viva questa mentalità e questa ferocia. La determinazione non basta per vincere questa partita. La mia la sto giocando: dura più di 90 minuti ma sono in vantaggio: pensiamo quindi di portare insieme a casa il risultato!”.

Oltre a Nico, a manifestare una grande solidarietà a Mihajlović ci sono le due figlie dell’allenatore, Victorija e Virginia. Attraverso i social le due ragazze hanno manifestato il loro affetto al padre, mostrando di essere forti alleate in questa battaglia: “Dicono che Dio dia le battaglie piu difficili ai soldati migliori. Siamo la famiglia Mihajlovic: non lottare non è nel nostro DNA“.