Diletta Leotta pare abbia ormai del tutto archiviato la sua lunga storia d’amore con Matteo Mammì, ex amministratore delegato Sky, con cui la bella giornalista di DZN ha avuto una relazione durata 4 anni. Al suo fianco c’è adesso il pugile Daniele Scardina e, dopo le foto di Spy, anche Chi pubblica alcuni scatti in cui i due vengono colti mentre si baciano.

Diletta Leotta volta pagina

Una relazione lunga alle spalle, finita circa un mese fa, e un nuovo amore a Ibiza: le vacanze di Diletta Leotta sono ormai sulla bocca di tutti e la sua estate si sta rivelando centrale per la cronaca rosa. E mentre pare che Matteo Mammì si sia lasciato alle spalle la relazione con la bella giornalista di DZN frequentando l’attrice Anna Safroncik, Diletta Leotta viene invece paparazzata da Chi mentre si trova in compagnia del pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, a Ibiza.

Il giornale di gossip è riuscito a catturare più di uno scatto dei due “piccioncini”: in una foto sono stati colti mentre si trovano su una barca al sole, in un’altra sono stati invece sorpresi mentre si scambiano un bacio sulle labbra.

Galeotto fu Guè Pequeno

Pare che a far da galeotto tra Diletta Leotta e il campione del mondo IBF di Pesi supermedi, Daniele Scardina, sia stato il rapper Guè Pequeno, giudice nell’edizione andata in onda quest’anno di The Voice of Italy, che pare li abbia fatti conoscere a Ibiza, dove sono stati paparazzi da Spy mentre camminavano di spalle abbracciati per le strade, solo qualche giorno fa.

Mentre inizialmente c’erano dei dubbi sul fatto che Diletta Leotta fosse la ragazza bionda fotografata di spalle a fianco del pugile, le foto di Chi sono ovviamente più esplicite e sembrerebbero confermare la relazione tra i due. Non resta che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali da parte di Diletta Leotta e Daniele Scardina.